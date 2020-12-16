Зидан: «Бензема – величайший французский форвард всех времен. Люблю его»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан оценил игру форварда Карима Бензема. Он считает его лучшим во Франции.
«Считаю, что Бензема – величайший форвард Франции всех времен. Он провел более 500 матчей за «Реал», много забивает. Его статистика говорит сама за себя. Думаю, он лучший. Бензема стал более разносторонним игроком и думает не только о голах. Люблю его», – сказал тренер.
- Бензема – рекордсмен по количеству матчей за «Реал» среди иностранцев.
- Француз занимает 2-е место в сезоне Примеры по системе «гол+пас» (9).
- «Реал» лидирует в таблице.
Источник: Marca