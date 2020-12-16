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    Зидан: «Бензема – величайший французский форвард всех времен. Люблю его»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан оценил игру форварда Карима Бензема. Он считает его лучшим во Франции.

    «Считаю, что Бензема – величайший форвард Франции всех времен. Он провел более 500 матчей за «Реал», много забивает. Его статистика говорит сама за себя. Думаю, он лучший. Бензема стал более разносторонним игроком и думает не только о голах. Люблю его», – сказал тренер.

    • Бензема – рекордсмен по количеству матчей за «Реал» среди иностранцев.
    • Француз занимает 2-е место в сезоне Примеры по системе «гол+пас» (9).
    • «Реал» лидирует в таблице.

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 08:33
    Комментарии2
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      Рейтинг: -568

      СуперПАВ9 1 час назад

      Он так говорит только потому что они земляки

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      Рейтинг: +10891

      Skull_Boy 5 часов назад

      Ну да, значит Анри полный л0х

      1
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