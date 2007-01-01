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    Левандовски – игрок года по версии Eurosport. Месси и Роналду – вне топ-5

    Общеевропейская спортивная сеть Eurosport определила лучшего футболиста мира в 2020 году. Им стал форвард «Баварии» Роберт Левандовски. Нападающий «Барселоны» Лионель Месси и форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду не попали в пятерку лучших.

    В топ-10 вошли:

    1. Роберт Левандовски («Бавария»)

    2. Неймар («ПСЖ»)

    3. Мануэль Нойер («Бавария»)

    4. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»)

    5. Джошуа Киммих («Бавария»)

    6. Серхио Рамос («Реал»)

    7. Криштиану Роналду («Ювентус»)

    8. Лионель Месси («Барселона»)

    9. Килиан Мбаппе («ПСЖ»)

    10. Садио Мане («Ливерпуль»), Эрлинг Холанд («Боруссия» Д)

    Левандовски – лучший игрок года по версии FourFourTwo

    Левандовски – лучший игрок мира в 2020 году по версии Goal. Месси – третий, Роналду – пятый

    УЕФА признал Левандовски лучшим игроком сезона-2019/20

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    Источник: Eurosport

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    Сегодня, 08:29
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2380

      SarJr 2 часа назад

      очень странно. какого хрена проститутка так высоко, а рамос вместо ввд? вообще не понимаю. месси и рон ладно, они рил сдают потиху

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      Рейтинг: +5428

      серега кашин 4 часа назад

      более чем на половину рейтинг не верный

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      Рейтинг: +951

      кто там 10 часов назад

      А как они определяли?
      Почему де Брёйне так низко, а восьмерочка на 3м? Что делает Неймар на 2, а мбаппе на 9?
      По польска курва вопросов конечно мало, хотя бы я на первое место все же бельгийца поставил.

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