Левандовски – игрок года по версии Eurosport. Месси и Роналду – вне топ-5

Общеевропейская спортивная сеть Eurosport определила лучшего футболиста мира в 2020 году. Им стал форвард «Баварии» Роберт Левандовски. Нападающий «Барселоны» Лионель Месси и форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду не попали в пятерку лучших.

В топ-10 вошли:

1. Роберт Левандовски («Бавария»)

2. Неймар («ПСЖ»)

3. Мануэль Нойер («Бавария»)

4. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»)

5. Джошуа Киммих («Бавария»)

6. Серхио Рамос («Реал»)

7. Криштиану Роналду («Ювентус»)

8. Лионель Месси («Барселона»)

9. Килиан Мбаппе («ПСЖ»)

10. Садио Мане («Ливерпуль»), Эрлинг Холанд («Боруссия» Д)

Левандовски – лучший игрок года по версии FourFourTwo

Левандовски – лучший игрок мира в 2020 году по версии Goal. Месси – третий, Роналду – пятый

УЕФА признал Левандовски лучшим игроком сезона-2019/20