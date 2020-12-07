Левандовски – лучший игрок года по версии FourFourTwo

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски признан лучшим футболистом 2020 года по версии журнала FourFourTwo.
Лучшего игрока года выбирал 101 журналист из 101 страны. 87 избирателей поставили Левандовского на первое место.
- Лучшей футболисткой года признана Пернилле Хардер из «Вольфсбурга».
Левандовски – лучший игрок мира в 2020 году по версии Goal. Месси – третий, Роналду – пятый
УЕФА признал Левандовски лучшим игроком сезона-2019/20
ESPN: Месси – лучший нападающий года, Левандовски – лучший центрфорвард
Источник: FourFourTwo