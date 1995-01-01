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    Левандовски – лучший игрок года по версии FourFourTwo

    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски признан лучшим футболистом 2020 года по версии журнала FourFourTwo.

    Лучшего игрока года выбирал 101 журналист из 101 страны. 87 избирателей поставили Левандовского на первое место.

    Левандовски – лучший игрок мира в 2020 году по версии Goal. Месси – третий, Роналду – пятый

    УЕФА признал Левандовски лучшим игроком сезона-2019/20

    ESPN: Месси – лучший нападающий года, Левандовски – лучший центрфорвард

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: FourFourTwo

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    Сегодня, 13:59
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1396

      geroin161 35 минут назад

      А я думал будет либо Мирзов, либо Комбаров

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11650

      alarm 53 минуты назад

      а как же супернападающий кутепов?

      2
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