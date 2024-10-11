Россия в ноябре сыграет со 183-й сборной в рейтинге ФИФА

Сборная России нашла еще одного соперника на ноябрь. Помимо Сирии россияне сыграют с Брунеем.

«Мы получили приглашение от РФС сыграть против сборной России 15 ноября. Устная договоренность о проведении матча уже достигнута. Игра состоится в России, и все расходы на себя возьмет принимающая сторона.

Осталось только чтобы РФС согласовал проведение матча с ФИФА», – сообщили в Футбольной ассоциации Брунея.