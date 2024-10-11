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    Россия в ноябре сыграет со 183-й сборной в рейтинге ФИФА

    Сборная России нашла еще одного соперника на ноябрь. Помимо Сирии россияне сыграют с Брунеем.

    «Мы получили приглашение от РФС сыграть против сборной России 15 ноября. Устная договоренность о проведении матча уже достигнута. Игра состоится в России, и все расходы на себя возьмет принимающая сторона.

    Осталось только чтобы РФС согласовал проведение матча с ФИФА», – сообщили в Футбольной ассоциации Брунея.

    • Бруней никогда не играл ни на ЧМ, ни на Кубке Азии.
    • В рейтинге ФИФА команда идет 183-й.
    • В октябре Россия не нашла соперников.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:35
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    Комментарии (7)
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    MazaiNN
    1728650812
    Нормально. Оденем, обуем, помоем, накормим...
    Ответить
    NewLife
    1728650908
    Россия возьмет на себя все расходы, а султан Брунея, мультимиллиардер, привезет за свой счет свой гарем посмотреть на это шоу))) Кстати, у него до недавних пор любимой женой была русская, наверное, агент фсб, с заданием справилась)))
    Ответить
    Myasko
    1728651261
    В спортмастере форму и бутсы купят
    Ответить
    Spartak_forv@
    1728651389
    Изучаем географию вместе со сборной
    Ответить
    рылы
    1728651750
    всем бруней, посоны!!!
    Ответить
    biber.ru
    1728652665
    Главное, что на Бр.
    Ответить
    ...уефан
    1728654984
    ...аллес, абгемахт!...
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