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    • Карпин считает, что России было бы неправильно играть с Брунеем и Лаосом

    Карпин считает, что России было бы неправильно играть с Брунеем и Лаосом

    Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин высказался о возможности провести второй товарищеский матч национальной команды в нынешнее окно ФИФА.

    «Особо и рассматривать было нечего. Непонятно было, с кем ещe мы можем сыграть. Всe-таки хотелось бы встречаться с командами более-менее достойного уровня. Играть с условными Брунеем или Лаосом, наверное, неправильно, при всeм к ним уважении», – сказал Карпин.

    • 7 июня Россия обыграл в Минске Беларусь со счетом 4:0.
    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (1)
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    NewLife
    1718002300
    А я хочу гордиться тренерским мастерством кудрявого и победами над Брунеем и Лаосом. Особенно жду игры с Буркина Фасо после того, как они наградили болельщика Спартака Лаврова орденом жеребца
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