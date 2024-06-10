Карпин считает, что России было бы неправильно играть с Брунеем и Лаосом

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин высказался о возможности провести второй товарищеский матч национальной команды в нынешнее окно ФИФА.

«Особо и рассматривать было нечего. Непонятно было, с кем ещe мы можем сыграть. Всe-таки хотелось бы встречаться с командами более-менее достойного уровня. Играть с условными Брунеем или Лаосом, наверное, неправильно, при всeм к ним уважении», – сказал Карпин.