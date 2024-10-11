Глушенков ответил на вопрос о возвращении в «Спартак»

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков на ютуб-канале «СБГ Шоу» отверг возвращение в «Спартак».

– Ты у Нобеля Арустамяна сказал, что шутили с агентом, что пятeрку миллионов и пойдeшь в «Спартак».

– Я же сказал, что не пойду.

– Вот реально не пойдeшь за пять миллионов?

– Нет. Да хоть 50 – не пойду!