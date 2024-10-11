Глушенков ответил на вопрос о возвращении в «Спартак»

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков на ютуб-канале «СБГ Шоу» отверг возвращение в «Спартак».
– Ты у Нобеля Арустамяна сказал, что шутили с агентом, что пятeрку миллионов и пойдeшь в «Спартак».
– Я же сказал, что не пойду.
– Вот реально не пойдeшь за пять миллионов?
– Нет. Да хоть 50 – не пойду!
- 25-летний Максим принадлежал «Спартаку» в 2019-2022 годах.
- За это время игрок трижды уходил в аренду и провел за москвичей в РПЛ 11 матчей.
- Сейчас Глушенков с 7 голами лидирует в списке бомбардиров сезона РПЛ.