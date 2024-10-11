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    Глушенков ответил на вопрос о возвращении в «Спартак»

    Нападающий «Зенита» Максим Глушенков на ютуб-канале «СБГ Шоу» отверг возвращение в «Спартак».

    – Ты у Нобеля Арустамяна сказал, что шутили с агентом, что пятeрку миллионов и пойдeшь в «Спартак».

    – Я же сказал, что не пойду.

    – Вот реально не пойдeшь за пять миллионов?

    – Нет. Да хоть 50 – не пойду!

    • 25-летний Максим принадлежал «Спартаку» в 2019-2022 годах.
    • За это время игрок трижды уходил в аренду и провел за москвичей в РПЛ 11 матчей.
    • Сейчас Глушенков с 7 голами лидирует в списке бомбардиров сезона РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (4)
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    Spartak_forv@
    1728651746
    Когда пачкой денег помашут,мнение,вероятно, изменится
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    Plyash
    1728652247
    Не к чему прожитые страницы назад перелистывать,колесуй теперь далее с бом@иками лазурными.
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    slavа0508
    1728652804
    Ну ну ...рано перья распушил ...как бы не стал хрустальным . на что походу есть основания...
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    neim
    1728653276
    Да, лоханулись генеральные менеджеры Спартака ! Теперь наверное локти кусают и слёзы в подушку по ночам льют от досады, что такую чуду просрали ))).
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