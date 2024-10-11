Жирков сообщил, сколько денег в месяц тратит по окончании карьеры

Бывший игрок сборной России Юрий Жирков раскрыл сумму ежемесячных трат.

– У футболистов часто спрашивают, сколько они тратят денег в месяц. Если говорить про вас, сколько вы сейчас тратите, учитывая, что у вас семья?

– Много. По-разному. Раз в месяц я покупаю в коллекцию себе что-то из антиквариата – это 150 тысяч рублей. Еще трачу на детей, продукты.

– Получается, вы тратите в месяц 600 тысяч рублей примерно?

– Я думаю, больше.

– Миллион?

– Больше миллиона.

– Храните деньги в банке?

– В банке я не особо храню. Когда в «Зените» играл, мои деньги под процентом не лежали – я про них забыл. Зарплата просто шла и все.

За два года до ухода из «Зенита», мне сказали положить деньги под проценты. Положил.