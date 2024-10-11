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    • Жирков сообщил, сколько денег в месяц тратит по окончании карьеры

    Жирков сообщил, сколько денег в месяц тратит по окончании карьеры

    Бывший игрок сборной России Юрий Жирков раскрыл сумму ежемесячных трат.

    – У футболистов часто спрашивают, сколько они тратят денег в месяц. Если говорить про вас, сколько вы сейчас тратите, учитывая, что у вас семья?

    – Много. По-разному. Раз в месяц я покупаю в коллекцию себе что-то из антиквариата – это 150 тысяч рублей. Еще трачу на детей, продукты.

    – Получается, вы тратите в месяц 600 тысяч рублей примерно?

    – Я думаю, больше.

    – Миллион?

    – Больше миллиона.

    – Храните деньги в банке?

    – В банке я не особо храню. Когда в «Зените» играл, мои деньги под процентом не лежали – я про них забыл. Зарплата просто шла и все.

    За два года до ухода из «Зенита», мне сказали положить деньги под проценты. Положил.

    • Сейчас экс-защитник учится на тренера в академии РФС.
    • Он закончил карьеру в феврале 2023-го.
    • За ЦСКА Жирков выступал с 2004 по 2009 год.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    1728651016
    Везунчик,до сих пор не пролетел."Где-то" хранит под проценты,но не в банках...
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