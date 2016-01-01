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    Мбаппе – о новом контракте с «ПСЖ»: «Все важные решения принимаю вместе с семьей»

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе ответил на вопрос о своем будущем в парижском клубе.

    «Все важные решения мы принимаем вместе с семьей. Думаю, это правильно. Семья помогает мне двигаться вперед, благодаря ней я оказался там, где нахожусь.

    Без семьи это было бы невозможно, потому что иногда возникают сложные моменты, но родители всегда поддерживают меня и направляют на верный путь», – сказал француз.

    • Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает в июне 2022 года.
    • Купить 21-летнего форварда хочет «Реал».
    • В текущем сезоне он забил 12 голов и сделал восемь ассистов в 15 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Goal.com

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