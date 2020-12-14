Мбаппе – о новом контракте с «ПСЖ»: «Все важные решения принимаю вместе с семьей»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе ответил на вопрос о своем будущем в парижском клубе.
«Все важные решения мы принимаем вместе с семьей. Думаю, это правильно. Семья помогает мне двигаться вперед, благодаря ней я оказался там, где нахожусь.
Без семьи это было бы невозможно, потому что иногда возникают сложные моменты, но родители всегда поддерживают меня и направляют на верный путь», – сказал француз.
- Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает в июне 2022 года.
- Купить 21-летнего форварда хочет «Реал».
- В текущем сезоне он забил 12 голов и сделал восемь ассистов в 15 матчах.
Источник: Goal.com