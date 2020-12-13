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    «Уверены, победных раздевалок будет много». Сборная России поздравила Дюкова с днем рождения

    Сборная России поздравила президента РФС Александра Дюкова с днем рождения фотографией победной раздевалки. Функционеру исполнилось 53 года.

    «Поздравляем президента РФС Александра Дюкова с днeм рождения – уверены, таких победных раздевалок будет много», – написала сборная.

    • Дюков возглавляет российский футбол с прошлого года.
    • С 2008 по 2017 год Дюков был президентом «Зенита».
    • С 2008 года он занимает пост председателя правления ПАО «Газпром нефть».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер сборной России

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    13.12.2020 10:22
    Комментарии8
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      Рейтинг: +2883

      Axe111 13 декабря, 14:48

      М-да.........

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      Рейтинг: +874

      Граф2019 13 декабря, 14:11

      им хорошо!!! миллионэры...

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      Рейтинг: +6384

      NewLife 13 декабря, 13:28

      Главное зюбу берегите. Какой праздник в раздевалке без него !

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      Рейтинг: +9599

      paracetamol 13 декабря, 12:32

      Уберет Дюков лысого физрука из сборной, тогда и я поздравлю.

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      Рейтинг: +4137

      polt 13 декабря, 12:31

      Лизнули в задницу.

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      Рейтинг: +874

      Граф2019 > polt 13 декабря, 14:08

      и не одну...

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      Рейтинг: +9050

      BRO_football 13 декабря, 12:19

      Может и будет, но только после того как Дюкова пинками выгонят из РФС

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      Рейтинг: +874

      Граф2019 > BRO_football 13 декабря, 14:07

      обыкновенный функционер! что прикажут то и будет! в футболе ни бум-бум...

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