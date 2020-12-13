«Уверены, победных раздевалок будет много». Сборная России поздравила Дюкова с днем рождения

Сборная России поздравила президента РФС Александра Дюкова с днем рождения фотографией победной раздевалки. Функционеру исполнилось 53 года.
«Поздравляем президента РФС Александра Дюкова с днeм рождения – уверены, таких победных раздевалок будет много», – написала сборная.
- Дюков возглавляет российский футбол с прошлого года.
- С 2008 по 2017 год Дюков был президентом «Зенита».
- С 2008 года он занимает пост председателя правления ПАО «Газпром нефть».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер сборной России