Лига чемпионов. «Локомотив» в последнем туре сыграет с «Баварией» в гостях

«Локомотив» завершит групповой этап Лиги чемпионов в Мюнхене. «Бавария» уже гарантировала себе выход в плей-офф.
Россияне еще могут выйти в плей-офф Лиги Европы, но для этого им надо побеждать «Баварию» и ждать потери очков от «Зальцбурга» в игре с «Атлетико».
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на «Альянц Арене», которая начнется в 23:00 по Москве.
- В первом матче «Бавария» победила со счетом 2:1.
- «Локомотив» в последнем матче обыграл «Рубин» (3:1).
Источник: Бомбардир.ру