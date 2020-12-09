Лига чемпионов. «Локомотив» в последнем туре сыграет с «Баварией» в гостях

«Локомотив» завершит групповой этап Лиги чемпионов в Мюнхене. «Бавария» уже гарантировала себе выход в плей-офф.

Россияне еще могут выйти в плей-офф Лиги Европы, но для этого им надо побеждать «Баварию» и ждать потери очков от «Зальцбурга» в игре с «Атлетико».