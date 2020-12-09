Семак: «Все, что обещал, я делаю. Этот сезон внес коррективы, не дал показать нам максимум»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги еврокубковой кампании петербургского клуба в этом сезоне.

– Какова ваша ответственность за результат? В чем недоработал тренерский штаб?

– Наверное, самая главная ответственность тренерского штаба – за результаты. Тренер берет на себя ответственность за поставленные задачи, говорит, что нужно, чтобы их выполнять.

Пока все, что я обещал, я делаю. У нас есть проблемы в Лиге чемпионов, будем расти по многим аспектам. Этот сезон внес коррективы, не дал показать нам максимум.

Тренерский штаб понимает, что делать, чтобы качество улучшалось, над чем нужно работать. Другой вопрос, что сейчас некогда работать, потому что сейчас одни игры. В зимнюю паузу будем возможность проанализировать и добавить в тех компонентах, в которых нужно добавлять.

– Дзюбу жестко встретили фанаты. Как можете это прокомментировать?

– Что здесь можно прокомментировать? Вы прекрасно знаете ситуацию, прекрасно все видели. Наше дело – работать, добиваться результата, что мы и делаем.

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