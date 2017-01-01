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    Семак: «Все, что обещал, я делаю. Этот сезон внес коррективы, не дал показать нам максимум»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги еврокубковой кампании петербургского клуба в этом сезоне.

    – Какова ваша ответственность за результат? В чем недоработал тренерский штаб?

    – Наверное, самая главная ответственность тренерского штаба – за результаты. Тренер берет на себя ответственность за поставленные задачи, говорит, что нужно, чтобы их выполнять.

    Пока все, что я обещал, я делаю. У нас есть проблемы в Лиге чемпионов, будем расти по многим аспектам. Этот сезон внес коррективы, не дал показать нам максимум.

    Тренерский штаб понимает, что делать, чтобы качество улучшалось, над чем нужно работать. Другой вопрос, что сейчас некогда работать, потому что сейчас одни игры. В зимнюю паузу будем возможность проанализировать и добавить в тех компонентах, в которых нужно добавлять.

    – Дзюбу жестко встретили фанаты. Как можете это прокомментировать?

    – Что здесь можно прокомментировать? Вы прекрасно знаете ситуацию, прекрасно все видели. Наше дело – работать, добиваться результата, что мы и делаем.

    • Клуб из Санкт-Петербурга второй сезон подряд не может выйти в евровесну.
    • «Зенит» впервые в истории проиграл пять матчей на групповом этапе ЛЧ в одном сезоне.

    Российский клуб впервые за 13 лет набрал только одно очко в группе еврокубка

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    Источник: Sports.ru

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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1228

      Ужас Бората 4 минуты назад

      Да ничего ты не делаешь, как и твой любимец трухлявый рукоблуд.

      1
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      Рейтинг: +10151

      Persona_non_Grata 8 минут назад

      Срам то какой !!! Уж лучше бы ничего не говорил (((

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5689

      maior-60 8 минут назад

      Детский лепет.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6225

      NewLife 11 минут назад

      "У нас есть проблемы в Лиге чемпионов,"
      Ваши проблемы в лиге чемпионов в том, что вы не чемпионы, и не должны там играть. Вы затащенные судейским беспределом за уши на это место середняки. Получили момент истины, и все вопросы сняты. Жаль потраченных денег. Скажите своим начальникам, чтобы приказали судьям судить вас и ваших конкурентов честно, тогда сможете играть в Европе, если, конечно, сможете занять нужное место без админ ресурса.

      2
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      Рейтинг: +929

      O-Z 13 минут назад

      Вы показали свой максимум.

      2
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      Рейтинг: +9431

      paracetamol 14 минут назад

      Нахр ты дрочилу выпустил. Себа бы еще забил. И вообще, дрочиле в приличной команде из культурной столицы не место!

      0
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      Рейтинг: +10197

      DeStar 16 минут назад

      Ему некогда работать , у него «игры»))) ну это ппц полный уже )))

      2
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      Рейтинг: +11706

      KLIM777 16 минут назад

      просто пошел накуй, черт

      0
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      Рейтинг: +3496

      Гавроша 18 минут назад

      С таким слабым составом и в таком жестком графики играть на два фронта невозможно, главное в чемпионате сильно не отстать!

      0
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      Рейтинг: +3324

      Puddle 20 минут назад

      через 7 дней будут дикие визги крючкохвостых в Питере

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