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  • Семак: «Все, что обещал, я делаю. Этот сезон внес коррективы, не дал показать нам максимум»

Семак: «Все, что обещал, я делаю. Этот сезон внес коррективы, не дал показать нам максимум»

9 декабря 2020, 00:38
32

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги еврокубковой кампании петербургского клуба в этом сезоне.

– Какова ваша ответственность за результат? В чем недоработал тренерский штаб?

– Наверное, самая главная ответственность тренерского штаба – за результаты. Тренер берет на себя ответственность за поставленные задачи, говорит, что нужно, чтобы их выполнять.

Пока все, что я обещал, я делаю. У нас есть проблемы в Лиге чемпионов, будем расти по многим аспектам. Этот сезон внес коррективы, не дал показать нам максимум.

Тренерский штаб понимает, что делать, чтобы качество улучшалось, над чем нужно работать. Другой вопрос, что сейчас некогда работать, потому что сейчас одни игры. В зимнюю паузу будем возможность проанализировать и добавить в тех компонентах, в которых нужно добавлять.

– Дзюбу жестко встретили фанаты. Как можете это прокомментировать?

– Что здесь можно прокомментировать? Вы прекрасно знаете ситуацию, прекрасно все видели. Наше дело – работать, добиваться результата, что мы и делаем.

  • Клуб из Санкт-Петербурга второй сезон подряд не может выйти в евровесну.
  • «Зенит» впервые в истории проиграл пять матчей на групповом этапе ЛЧ в одном сезоне.

Российский клуб впервые за 13 лет набрал только одно очко в группе еврокубка

Источник: Sports.ru
Лига чемпионов Зенит Семак Сергей
Комментарии (32)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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vitvik
1607464180
Показали максимум, добились результата, гордимся завоёванным очком!
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Tsigan
1607464185
Серёжа не падай в наших глазах, народ тебя считал порядочным челом, так что не падай. Этот сезон для всех оказался необычным, даже для Брюгге но они показали что имеют лицо и честь, невзирая на обстоятельства а ты говоришь о несбывшихся подвигах.
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DeStar
1607464762
Ему некогда работать , у него «игры»))) ну это ппц полный уже )))
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maior-60
1607465210
Детский лепет.
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Lilipyt
1607467690
Второй состав Боруссии выстоял и даже выиграл. Но тренер уверяет, что им помешал этот сложный год, который ввел коррективы, которых якобы не было ни у кого... И ни слова, о том, что даже брюге рабивала тактическую игру зенита и после чего шло заслуженное поражение. Так же у всех тренеров русс клубов. Не выигрывают, потому что не развиваются играют так же как вчера не меняя ни чего. В РПЛ так годами играть можно но в европе стоя на месте можно упасть. В первую очередь пора задуматься над своим развитием иначе так можно лишиться работы.
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алдан2014
1607469366
Дзюбишка,капитанишка,игрочишка... Сначала имитировал гомосяцкий половой акт,затем сам самоудовлетворения на камеру ( дурак,посылал кому не попаду видео
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Бухбух
1607470765
Семак сказал так, как-будто планировал взять 1 очко из 18.
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Дядя Серёжа
1607476964
Мужик сказал, мужик - ...сказал....
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Просто-333
1607478352
Пока все, что я обещал, я делаю. Добавь ещё не жалея сил и на пределе своих возможностей....
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paracetamol
1607495908
Я все делаю, а сезон виноват! Какие ко мне претензии - сказал Семак. Вчера опять пешком ходили и мазали по воротам. Сезон виноват, блин!
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