«Зенит» впервые в истории проиграл пять матчей на групповом этапе ЛЧ в одном сезоне

Чемпионы страны!!!........ В былые времена за такие результаты Вас заставили бы новую ветку Невы копать......вокруг стадиона...... Чтобы он был на острове.... Семак: «Все, что обещал, я делаю. Этот сезон внес коррективы.............вопрос какие?Просто обидно......... за всех............
«Зенит» проиграл «Боруссии» (1:2) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Клуб из Санкт-Петербурга впервые в истории потерпел пять поражений на групповом этапе турнира в одном сезоне.
- «Зенит» завершил турнир с одним очком.
- Клуб из Санкт-Петербурга второй сезон подряд не может выйти в евровесну.