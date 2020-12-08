«Зенит» впервые в истории проиграл пять матчей на групповом этапе ЛЧ в одном сезоне

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    «Зенит» проиграл «Боруссии» (1:2) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Клуб из Санкт-Петербурга впервые в истории потерпел пять поражений на групповом этапе турнира в одном сезоне.

    • «Зенит» завершил турнир с одним очком.
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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.12.2020 22:50
    Комментарии61
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      Рейтинг: +19

      ЛОКО 69 14 минут назад

      Чемпионы страны!!!........ В былые времена за такие результаты Вас заставили бы новую ветку Невы копать......вокруг стадиона...... Чтобы он был на острове.... Семак: «Все, что обещал, я делаю. Этот сезон внес коррективы.............вопрос какие?Просто обидно......... за всех............

      0
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      Рейтинг: +1765

      vitvik 20 минут назад

      Подумаешь проиграл... Зато, очко имеет трудовое!

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      Рейтинг: +10151

      Persona_non_Grata > vitvik 9 минут назад

      Натруженное ! ))) - так будет правильнее .

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      Рейтинг: +3496

      Гавроша 34 минуты назад

      Сейчас нет возможности играть на два фронта, так что лучше бросить все силы на чемпионат!

      0
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      Рейтинг: +145

      sampos 34 минуты назад

      Ни в этом, ни в прошлом "Зенит-газпром" ничего не показал, кроме позорных матчей. А уж как шумели журналишки вместе с футболишками после жеребьёвки: "да мы их всех видали...., мы уже тренируемся для финала" Ну и финал пришёл раньше времени,-осенью. Что-то попрятались все прозорливые, куда подевали свои диферамбы. Моё мнение,- такие команды надо отстранять от еврокубков на столько сезонов, сколько они не выходили в весеннюю стадию розыгрыша еврокубков.

      0
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      Рейтинг: +4461

      playsh 49 минут назад

      Додрочились,господа.Здесь либо игра,либо оргазм рукотворный.Спасибо,Дзюба.

      1
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      Рейтинг: +673

      DemSerg 1 час назад

      Рекордсмены!)

      1
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      Рейтинг: +244

      aleksander 1 час назад

      Этот стыд уже в ни какие ворота а не лезет!!! Так обосраться что "злодеи" других клубов ещё долго будут припоминаю нам это... Как руководство Зенита терпит это??? Неужели чемпионство в РПЛ важнее высюступления в Лиге Чемпионов??? А для чего? Для очередного обсира и позора на всю Россию??? Как болельщику Зенита с 2001г очень стыдно, нужно срочно в зимнюю паузу менять тренера, избавляться от стыда в виде "дзюбы", азмуна, оздоева, друисси, ракитцкого, проводить уже на пенсию жиркова(очень уважительно отношусь к нему, но уже пора)!!! Но самое главное уже пора, давно пора убрать Семака(при всем уважении за 2 чемпионство и кубок,) !!! Уже надоела эта трусливая игра, ни пасс друг другу отдать не могут ни в чётко в разрез сделать обостряющую, если тренер не может поставить игру, то пусть уходит!!! Глаза режет от такой игры!!! Сорри так накипело от этого позора в Европе, желания смотреть в чемпе России нет никого!!!

      1
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      Рейтинг: +145

      sampos > aleksander 30 минут назад

      Тренера Семака ждут футбольные клубы Океании.

      0
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      Рейтинг: +1870

      Бриг 1 час назад

      Ну, если о футболе говорить, то он был до замен, это настораживает.

      0
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      Рейтинг: +774

      УхоГорлоНос 1 час назад

      Ну что бомжи?)
      1-18?:)))

      3
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      Рейтинг: +374

      Каменный стояк 1 час назад

      А в следующем розыгрыше опять всё по новой... несколько наших топов опять будут просирать всем подряд....

      1
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      Рейтинг: +792

      serglider > Каменный стояк 1 час назад

      И так до одного представителя в ЛЧ и ЛЕ и через трехраундные этапы предварительного отбора итого к жеребьевкам групп будем иметь стабильное "зеро"! Правильным путем идем господа из РФС! Это вам не углеводородами торговать, тут головой думать нужно!

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