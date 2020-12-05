Мбаппе забил 100-й гол за «ПСЖ»

В матче 13-го тура чемпионата Франции против «Монпелье» (3:1) нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе забил 100-й гол за клуб. Он выступает в Париже с 2017 года.
Его команда лидирует в Лиге 1 с четырехочковым отрывом.
- Мбаппе с 10 голами лидирует в списке бомбардиров сезона чемпионата Франции.
- Мбаппе – самый дорогой игрок мира (180 миллионов евро).
- В свой 21 год он уже взял чемпионат мира.
goals in our colors by @KMbappe ! pic.twitter.com/7BvMkGMhNn— Paris Saint-Germain (@PSG_English) December 5, 2020