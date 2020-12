Мбаппе забил 100-й гол за «ПСЖ»

В матче 13-го тура чемпионата Франции против «Монпелье» (3:1) нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе забил 100-й гол за клуб. Он выступает в Париже с 2017 года.

Его команда лидирует в Лиге 1 с четырехочковым отрывом.

