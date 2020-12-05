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    Мбаппе забил 100-й гол за «ПСЖ»

    В матче 13-го тура чемпионата Франции против «Монпелье» (3:1) нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе забил 100-й гол за клуб. Он выступает в Париже с 2017 года.

    Его команда лидирует в Лиге 1 с четырехочковым отрывом.

    • Мбаппе с 10 голами лидирует в списке бомбардиров сезона чемпионата Франции.
    • Мбаппе – самый дорогой игрок мира (180 миллионов евро).
    • В свой 21 год он уже взял чемпионат мира.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «ПСЖ»

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