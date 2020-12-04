Дэвис признан лучшим футболистом Канады в 2020 году

Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис призван лучшим игроком Канады в 2020 году. Об этом сообщила пресс-служба национальной сборной.
Лучшим футболистом Канады в прошлом году был признан форвард «Лилля» Джонатан Дэвид.
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- Дэвис – самый дорогой футболист мира до 21 года. Его трансферная стоимость – 180,4 миллиона евро.
- Альфонсо – самый быстрый футболист года по версии Globe Soccer Awards
- Канадец провел в этом сезоне восемь встреч, после чего выбыл из-за травмы.
Источник: твиттер сборной Канады