Дэвис признан лучшим футболистом Канады в 2020 году

Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис призван лучшим игроком Канады в 2020 году. Об этом сообщила пресс-служба национальной сборной.

Лучшим футболистом Канады в прошлом году был признан форвард «Лилля» Джонатан Дэвид.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает