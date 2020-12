Дэвис признан лучшим футболистом Канады в 2020 году

Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис призван лучшим игроком Канады в 2020 году. Об этом сообщила пресс-служба национальной сборной.

Лучшим футболистом Канады в прошлом году был признан форвард «Лилля» Джонатан Дэвид.

Alphonso Davies is the 2020 Canadian Player of the Year presented by @AllstateCanada #TheBestInCanada pic.twitter.com/01LpGlndeO