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    Дэвис признан лучшим футболистом Канады в 2020 году

    Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис призван лучшим игроком Канады в 2020 году. Об этом сообщила пресс-служба национальной сборной.

    Лучшим футболистом Канады в прошлом году был признан форвард «Лилля» Джонатан Дэвид.

    • Дэвис – самый дорогой футболист мира до 21 года. Его трансферная стоимость – 180,4 миллиона евро.
    • Альфонсо – самый быстрый футболист года по версии Globe Soccer Awards
    • Канадец провел в этом сезоне восемь встреч, после чего выбыл из-за травмы.

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    Источник: твиттер сборной Канады

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