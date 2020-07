Дэвис – самый быстрый футболист года по версии Globe Soccer Awards

Сайт Globe Soccer Awards представил рейтинг самых быстрых футболистов 2020 года.

Лучшим в списке стал защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис – 36,51 км/ч.

Также в рейтинг вошли экс-защитник дортмундской «Боруссии» Ашраф Хакими (36,48 км/ч) и нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе (36,04 км/ч). Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду (34,6 км/ч) разместился на шестом месте.

6 of the fastest running players⁠ in 2020



Alphonso Davies 36.51 km/h

Achraf Hakimi 36.48 km/h

Adama Traoré 36.21 km/h

Kylian Mbappé 36.04 km/h

Erling Haaland 36.04 km/h

Cristiano Ronaldo 34.60 km/h pic.twitter.com/JT3DrtsDyY