Дэвис – самый быстрый футболист года по версии Globe Soccer Awards

Сайт Globe Soccer Awards представил рейтинг самых быстрых футболистов 2020 года.
Лучшим в списке стал защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис – 36,51 км/ч.
Также в рейтинг вошли экс-защитник дортмундской «Боруссии» Ашраф Хакими (36,48 км/ч) и нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе (36,04 км/ч). Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду (34,6 км/ч) разместился на шестом месте.
6 of the fastest running players in 2020— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) July 13, 2020
Alphonso Davies 36.51 km/h
Achraf Hakimi 36.48 km/h
Adama Traoré 36.21 km/h
Kylian Mbappé 36.04 km/h
Erling Haaland 36.04 km/h
Cristiano Ronaldo 34.60 km/h pic.twitter.com/JT3DrtsDyY
Источник: Globe Soccer Awards
Globe Soccer Awards – ежегодная церемония вручения футбольных наград, организованная в 2010 году европейской ассоциацией агентов) и европейской клубной ассоциацией.