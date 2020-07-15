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Дэвис – самый быстрый футболист года по версии Globe Soccer Awards

15 июля 2020, 13:22
2

Сайт Globe Soccer Awards представил рейтинг самых быстрых футболистов 2020 года.

Лучшим в списке стал защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис – 36,51 км/ч.

Также в рейтинг вошли экс-защитник дортмундской «Боруссии» Ашраф Хакими (36,48 км/ч) и нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе (36,04 км/ч). Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду (34,6 км/ч) разместился на шестом месте.

Источник: Globe Soccer Awards

Globe Soccer Awards – ежегодная церемония вручения футбольных наград, организованная в 2010 году европейской ассоциацией агентов) и европейской клубной ассоциацией.

Германия. Бундеслига Бавария Боруссия Д ПСЖ Ювентус Роналду Криштиану Мбаппе Килиан Хакими Ашраф Дэвис Альфонсо
Комментарии (2)
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кошмарик
1594810050
у Роналду походу моторчик стоит.. в таком возрасте и бегает и играет великолепно.. респект трудяге !
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Proker
1594818476
А где Леонель Месси?или он по ходьба место занимает?
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