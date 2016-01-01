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    Дэвис – самый дорогой футболист мира до 21 года. Санчо и Фати – в топ-3

    Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) опубликовал список самых дорогих футболистов мира до 21 года. В рейтинг вошли представители топ-5 чемпионатов Европы.

    Первая десятка рейтинга выглядит так:

    1. Альфонсо Дэвис («Бавария») – 180,4 миллионов евро.

    2. Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд) – 125,6 миллионов.

    3. Ансу Фати («Барселона») – 122,7 миллионов.

    4. Эрлинг Холанд («Боруссия») – 120,3 миллионов.

    5. Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед») – 115,3 миллионов.

    6. Ферран Торрес («Манчестер Сити») – 106 миллионов.

    7. Букайо Сака («Арсенал») – 95,8 миллионов.

    8. Деян Кулусевски («Ювентус») – 75,1 миллионов.

    9. Фил Фоден («Ман Сити») – 70,3 миллионов.

    10. Родриго («Реал») – 69,9 миллионов.

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    Источник: CIES Football Observatory

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