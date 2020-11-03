Дэвис – самый дорогой футболист мира до 21 года. Санчо и Фати – в топ-3

Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) опубликовал список самых дорогих футболистов мира до 21 года. В рейтинг вошли представители топ-5 чемпионатов Европы.

Первая десятка рейтинга выглядит так:

1. Альфонсо Дэвис («Бавария») – 180,4 миллионов евро.

2. Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд) – 125,6 миллионов.

3. Ансу Фати («Барселона») – 122,7 миллионов.

4. Эрлинг Холанд («Боруссия») – 120,3 миллионов.

5. Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед») – 115,3 миллионов.

6. Ферран Торрес («Манчестер Сити») – 106 миллионов.

7. Букайо Сака («Арсенал») – 95,8 миллионов.

8. Деян Кулусевски («Ювентус») – 75,1 миллионов.

9. Фил Фоден («Ман Сити») – 70,3 миллионов.

10. Родриго («Реал») – 69,9 миллионов.