Дэвис – самый дорогой футболист мира до 21 года. Санчо и Фати – в топ-3

Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) опубликовал список самых дорогих футболистов мира до 21 года. В рейтинг вошли представители топ-5 чемпионатов Европы.
Первая десятка рейтинга выглядит так:
1. Альфонсо Дэвис («Бавария») – 180,4 миллионов евро.
2. Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд) – 125,6 миллионов.
3. Ансу Фати («Барселона») – 122,7 миллионов.
4. Эрлинг Холанд («Боруссия») – 120,3 миллионов.
5. Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед») – 115,3 миллионов.
6. Ферран Торрес («Манчестер Сити») – 106 миллионов.
7. Букайо Сака («Арсенал») – 95,8 миллионов.
8. Деян Кулусевски («Ювентус») – 75,1 миллионов.
9. Фил Фоден («Ман Сити») – 70,3 миллионов.
10. Родриго («Реал») – 69,9 миллионов.
Источник: CIES Football Observatory