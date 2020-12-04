Геркус – о российских клубах в еврокубках: «Какое-то соревнование по самоуничтожению. Саботаж и предательство»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал результаты российских клубов в еврокубках.

«Какое-то соревнование по самоуничтожению. Не готов анализировать происходящее, эмоции просто зашкаливают.

Зачем вот так делать? Неужели непонятно: людям сейчас тяжело, времена непростые, нужны хоть какие-то позитивные эмоции.

Столько сделано для футбола: стадионы новые, зрителей пускают. Неужели не выгрызть пару побед, не порадовать болельщиков? Какой-то саботаж... предательство просто какое-то», – написал Геркус в своем телеграм-канале.

ЦСКА не вышел из группы в еврокубках третий сезон подряд.

«Зенит» занял последнее место в группе ЛЧ во втором сезоне подряд.

Писарев: «Решающие матчи так не играют. Ни одной желтой карточки – показатель желания ЦСКА»