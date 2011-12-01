Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    2 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    3 Тест: с какой командой не работал тренер?
    Тест: с какой командой не работал тренер?

    Геркус – о российских клубах в еврокубках: «Какое-то соревнование по самоуничтожению. Саботаж и предательство»

    Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал результаты российских клубов в еврокубках.

    «Какое-то соревнование по самоуничтожению. Не готов анализировать происходящее, эмоции просто зашкаливают.

    Зачем вот так делать? Неужели непонятно: людям сейчас тяжело, времена непростые, нужны хоть какие-то позитивные эмоции.

    Столько сделано для футбола: стадионы новые, зрителей пускают. Неужели не выгрызть пару побед, не порадовать болельщиков? Какой-то саботаж... предательство просто какое-то», – написал Геркус в своем телеграм-канале.

    Писарев: «Решающие матчи так не играют. Ни одной желтой карточки – показатель желания ЦСКА»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Ильи Геркуса

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:14
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1232

      Январь 59 41 минуту назад

      Не знаю кому и почему стыдно за Спартак, но мне сегодня стыдно за Зенит, Локо и ЦСКА. Быки хоть в последний момент смогли реабилитироваться перед своими болельщиками. Хотя и Локо и Зенит и Коняшки могли и побороться. Могли , но зачем? Зарплата и так достойная. А на зрителей можно и наплевать , поражение наших команд ,это проблемы наших зрителей. А позор легко смоется очередной зарплатой.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +976

      Fusballer 50 минут назад

      Саботаж и предательство - работа чинуш.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3726

      Cleaner 1 час назад

      Не саботаж и не предательство. Просто вот такой уровень сейчас в РПЛ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6

      lupezhov 1 час назад

      Любишь Секс. Найти новых секс партнеров теперь легко: Регистрируйся и ищи партера на своем районе или по интересам, все анонимно и бесплатно, просто попробуй----- https://cli.co/4AJgJJV

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2056

      Дедуктор 2 часа назад

      Расстрелы и конфискация быстро решили бы проблему. Расстрелять, к примеру, за саботаж и вредительство этого вечно лыбящегося Носадзе-Чалова. Другие игрочишки, глядишь, и выводы сделают. Начнут правильно стопу выворачивать.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +976

      Fusballer > Дедуктор 47 минут назад

      Борьба с симптомами, конечно, хорошо. Но надо устранять причину. А это чинуши.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9396

      paracetamol 3 часа назад

      Оштрафовать надо проигравших на половину месячной зарплаты!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +976

      Fusballer > paracetamol 49 минут назад

      И на эти деньги можно будет шиковать год. Надо на минималку посадить их.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -775

      Аденн 3 часа назад

      да потому, что бЗенит гавно. Стыд и срам онанистам.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2162

      ФК Пупсик > Аденн 3 часа назад

      Позор сырдыху!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -775

      Аденн > ФК Пупсик 3 часа назад

      согласен, позор бЗениту.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2162

      ФК Пупсик > Аденн 22 минуты назад

      Елдак тебе в пердак! Я про сырдык писал, позор вонючему свинарнику!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11322

      alarm 3 часа назад

      за спартак сразу стыдно стало)

      4
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81105
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru