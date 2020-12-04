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  • Геркус – о российских клубах в еврокубках: «Какое-то соревнование по самоуничтожению. Саботаж и предательство»

Геркус – о российских клубах в еврокубках: «Какое-то соревнование по самоуничтожению. Саботаж и предательство»

4 декабря 2020, 11:14
21

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал результаты российских клубов в еврокубках.

«Какое-то соревнование по самоуничтожению. Не готов анализировать происходящее, эмоции просто зашкаливают.

Зачем вот так делать? Неужели непонятно: людям сейчас тяжело, времена непростые, нужны хоть какие-то позитивные эмоции.

Столько сделано для футбола: стадионы новые, зрителей пускают. Неужели не выгрызть пару побед, не порадовать болельщиков? Какой-то саботаж... предательство просто какое-то», – написал Геркус в своем телеграм-канале.

Писарев: «Решающие матчи так не играют. Ни одной желтой карточки – показатель желания ЦСКА»

Источник: телеграм-канал Ильи Геркуса
Лига чемпионов Лига Европы ЦСКА Зенит Краснодар Локомотив Геркус Илья
Комментарии (21)
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paracetamol
1607071214
Оштрафовать надо проигравших на половину месячной зарплаты!
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lupezhov
1607076019
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Fusballer
1607079157
Саботаж и предательство - работа чинуш.
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Январь 59
1607079675
Не знаю кому и почему стыдно за Спартак, но мне сегодня стыдно за Зенит, Локо и ЦСКА. Быки хоть в последний момент смогли реабилитироваться перед своими болельщиками. Хотя и Локо и Зенит и Коняшки могли и побороться. Могли , но зачем? Зарплата и так достойная. А на зрителей можно и наплевать , поражение наших команд ,это проблемы наших зрителей. А позор легко смоется очередной зарплатой.
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алдан2014
1607083278
Согласен. Получили бабло,за еврокубки. Дальше ничего и не надо. Необходимо на следующий год опять туда попасть ради бабла. А результат и зрители по боку. Боюсь,что это установка сверху. Кони постоянно так делают, сейчас и другие взяли на вооружение
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Дедуктор
1607086598
Если провести непредвзятый анализ, то вот что получается. Текущие евробеды РПЛ-клубов исключительно связаны с отсутствием в еврокубках "Спартака". Когда "Спартак" участвует, то зараз все остальные участники знают - свинарник хайпанет европозора по полной программе. За усiх .А остальным клубам надо авторитет РПЛ отстаивать. А тут - казус случился. Свинарника нет. И пришлось европозор на всех пропорционально расписывать. В итоге забавная ситуация. Все - с набранными очками, Краснодар французов из европы выкинул. Но в целом - откровенный и кондовый такой позор. Такая вот дедукция, паньмаишь.
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polt
1607087938
"Какой-то саботаж... предательство просто какое-то". И самое главное что никто за это обсерово наших клубов в ЕК не отвечает. Все на своих местах и спокойно будут и дальше развивать наш недофутбол и набивать карманы госбюджетными бабками
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Сильвербой
1607088907
Миллер, Гинер, Геркус, Кикнадзе, Федун... О каком российском футболе идет речь!?
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семёнычев
1607094590
ненадолго отверните голову от футбольного поля, господин Геркус и если вы не слепы, то увидите саботаж и предательство веэде, а не только в футболе..
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Закат ЕдРа
1607338156
Вот то что нашему клубу помогают кабинеты, судь и вар это позор. Ещё сделали в Питере у нас один клуб. Давно бы народ за других болел. А то конкуренцию убрали и на выходе получили онанизм имени дзюбы.
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