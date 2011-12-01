Геркус – о российских клубах в еврокубках: «Какое-то соревнование по самоуничтожению. Саботаж и предательство»

Не знаю кому и почему стыдно за Спартак, но мне сегодня стыдно за Зенит, Локо и ЦСКА. Быки хоть в последний момент смогли реабилитироваться перед своими болельщиками. Хотя и Локо и Зенит и Коняшки могли и побороться. Могли , но зачем? Зарплата и так достойная. А на зрителей можно и наплевать , поражение наших команд ,это проблемы наших зрителей. А позор легко смоется очередной зарплатой.
Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал результаты российских клубов в еврокубках.
«Какое-то соревнование по самоуничтожению. Не готов анализировать происходящее, эмоции просто зашкаливают.
Зачем вот так делать? Неужели непонятно: людям сейчас тяжело, времена непростые, нужны хоть какие-то позитивные эмоции.
Столько сделано для футбола: стадионы новые, зрителей пускают. Неужели не выгрызть пару побед, не порадовать болельщиков? Какой-то саботаж... предательство просто какое-то», – написал Геркус в своем телеграм-канале.
- ЦСКА не вышел из группы в еврокубках третий сезон подряд.
- «Зенит» занял последнее место в группе ЛЧ во втором сезоне подряд.
Писарев: «Решающие матчи так не играют. Ни одной желтой карточки – показатель желания ЦСКА»