Российские клубы пять лет не выходят в плей-офф Лиги чемпионов

«Локомотив» проиграл «Зальцбургу» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов и последним из российских клубов потерял шансы на выход в плей-офф турнира.
Ранее шансы на выход в 1/8 финала ЛЧ потеряли «Зенит» и «Краснодар».
Российские клубы не могут выйти в плей-офф Лиги чемпионов пять лет – с сезона-2015/16. Тогда «Зенит» занял первое место в группе с «Валенсией», «Гентом» и «Лионом».
- «Локомотив» проиграл «Зальцбургу» со счетом 1:3 и опустился на последнее место в группе.
- Все три представителя России в ЛЧ сохраняют шансы на выход в плей-офф Лиги Европы.
Источник: Бомбардир.ру