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  • Российские клубы пять лет не выходят в плей-офф Лиги чемпионов

Российские клубы пять лет не выходят в плей-офф Лиги чемпионов

1 декабря 2020, 23:20
24

«Локомотив» проиграл «Зальцбургу» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов и последним из российских клубов потерял шансы на выход в плей-офф турнира.

Ранее шансы на выход в 1/8 финала ЛЧ потеряли «Зенит» и «Краснодар».

Российские клубы не могут выйти в плей-офф Лиги чемпионов пять лет – с сезона-2015/16. Тогда «Зенит» занял первое место в группе с «Валенсией», «Гентом» и «Лионом».

  • «Локомотив» проиграл «Зальцбургу» со счетом 1:3 и опустился на последнее место в группе.
  • Все три представителя России в ЛЧ сохраняют шансы на выход в плей-офф Лиги Европы.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Зенит Локомотив Краснодар
Комментарии (24)
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altezzik
1606854365
Надо лимит еще ужесточить на следующий год. И зарплату Дзюбе увеличить. Тогда точно заиграем!
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все_будет_AUDI
1606854771
Как лимит ввели так и не выходят )
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Павелий
1606861839
А руководство нашим футболом по-прежнему из Зенита....
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mamba9090909
1606894813
Есть два пути. Либо отменять лимит и покупать хороших легов, если они захотят ехать в Россию, либо создавать хорошую школу футбола и лет через ..........адцать пытаться завоевать Европу.
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American-Patriot
1606900642
"Новейшие российские «уничтожители турецких дронов» ЗРК «Тор-2» не смогли сбить ни одного беспилотника Итоги войны в Карабахе показали, что поставленные Москвой Армении российские ЗРК «Тор-2» продемонстрировали нулевой результат." - не находите связь?
Ответить
Nesterenko
1606900823
- Станислав Саламович... - У тебя все нормально? Я могу и в е*ло дать!
Ответить
Hektor 84
1606902974
И только наши чинуши трепятся о каком то подъеме и прогрессе.
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амани
1606906656
европейскую слободу выбить вон из России. ввести жесткий лимит на всех наших кривоногих. а на поле выпускать чиновников. они такое наобещают и наговорят. что весь эвропейский футбол из шока . лет 30 не выйдут
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