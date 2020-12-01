Российские клубы пять лет не выходят в плей-офф Лиги чемпионов

«Локомотив» проиграл «Зальцбургу» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов и последним из российских клубов потерял шансы на выход в плей-офф турнира.

Ранее шансы на выход в 1/8 финала ЛЧ потеряли «Зенит» и «Краснодар».

Российские клубы не могут выйти в плей-офф Лиги чемпионов пять лет – с сезона-2015/16. Тогда «Зенит» занял первое место в группе с «Валенсией», «Гентом» и «Лионом».