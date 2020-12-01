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    Российские клубы пять лет не выходят в плей-офф Лиги чемпионов

    «Локомотив» проиграл «Зальцбургу» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов и последним из российских клубов потерял шансы на выход в плей-офф турнира.

    Ранее шансы на выход в 1/8 финала ЛЧ потеряли «Зенит» и «Краснодар».

    Российские клубы не могут выйти в плей-офф Лиги чемпионов пять лет – с сезона-2015/16. Тогда «Зенит» занял первое место в группе с «Валенсией», «Гентом» и «Лионом».

    • «Локомотив» проиграл «Зальцбургу» со счетом 1:3 и опустился на последнее место в группе.
    • Все три представителя России в ЛЧ сохраняют шансы на выход в плей-офф Лиги Европы.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.12.2020 23:20
    Комментарии6
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      Рейтинг: +348

      Каменный стояк 10 минут назад

      И ещё 50 лет не выйдут...

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      Ответить
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      Рейтинг: +3210

      Puddle 56 минут назад

      Спартаку, естественно, позор!

      0
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      Рейтинг: +1956

      все_будет_AUDI 59 минут назад

      Как лимит ввели так и не выходят )

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1272

      Спартак гуно знают все 59 минут назад

      А сколько оет у нас такой формат лимита?
      5?
      Надо было оставить лимит который был при Фурсенко.

      0
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      Рейтинг: +1556

      altezzik 1 час назад

      Надо лимит еще ужесточить на следующий год. И зарплату Дзюбе увеличить. Тогда точно заиграем!

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      Рейтинг: +1872

      PAREVG. > altezzik 27 минут назад

      Лимит надо ужесточить, но, при этом сделать как в хоккее, ввести потолок зарплат, единый для всех команд, и только троим игрокам на команду разрешить получать больше.
      После того как это ввели в хоккее, наши игроки едут не только в НХЛ, но и в фарм-клубы, а в РПЛ все игроки зажрались, и наши и легионеры, вот и результат.

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