«Насильник и педофил. Минута молчания – это лицемерие». Футболистка отказалась почтить память Марадоны

Футболистка испанского «Виахес Интерриас» Паула Дапена отказалась почтить память Диего Марадоны перед товарищеским матчем с «Депортиво Абанка».

Во время минуты молчания она развернулась и демонстративно села на газон.

«Я решила, что откажусь от этой акции еще до того, как села в клубный автобус. Чтобы быть хорошим спортсменом, нужно иметь ценности и быть человеком. Марадона – насильник, педофил и тиран. Минута молчания в честь него – настоящее лицемерие.

Мои соцсети уже разрываются от угроз. Это ужасно», – приводит слова Дапены AS.