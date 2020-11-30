Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кино или настоящий футбол?
    Тест: кино или настоящий футбол?
    2 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    3 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    Тест: что вы знаете об игроках сборной России?

    «Насильник и педофил. Минута молчания – это лицемерие». Футболистка отказалась почтить память Марадоны

    Футболиста испанского «Виахес Интерриас» Паула Дапена отказалась почтить память Диего Марадоны перед товарищеским матчем с «Депортиво Абанка».

    Во время минуты молчания она развернулась и демонстративно села на газон.

    «Я решила, что откажусь от этой акции еще до того, как села в клубный автобус. Чтобы быть хорошим спортсменом, нужно иметь ценности и быть человеком. Марадона – насильник, педофил и тиран. Минута молчания в честь него – настоящее лицемерие.

    Мои соцсети уже разрываются от угроз. Это ужасно», – приводит слова Дапены AS.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:06
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1985

      SIRIUS 2002 8 минут назад

      И Это пройдёт...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2386

      Kollljan 39 минут назад

      А он ещё бухал, ширялся и нюхал.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5694

      САДЫЧОК > Kollljan 5 минут назад

      Главное , что не др@чил ! Девушка -молодец-это её мнение ! Ну а МАРАДОНА-лучший футболист за всю историю!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19160

      DOCTOR PENALTY 46 минут назад

      Об умерших - или хорошо, или никак.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +90

      veter78 > DOCTOR PENALTY 6 минут назад

      Хоть бы загуглил 17 фраз вырванных из контекста:
      «О мёртвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды»

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -717

      Синитсосит 1 час назад

      а баба светанулась просто, гнило на смерти пиарится, она такая же проститутка как и наши телепридурки

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -717

      Синитсосит 1 час назад

      не до конца понимаю столько чести для футболиста, он что мир спас что ли, прос о играл в футбол, да круто, но тот же месси не хуже, да и роналду, да и многие другие, неизвестно под чем он так бегал, может мы не всё знаем. По жизни его судить не нам, но минуты молчания в аргентине хватило бы. Наполи переименовывают в честь того что при нем играли так, что теперь никогда не будут, это печально, наполи дно и они это признали

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2367

      SarJr 1 час назад

      просто показала насколько она тупая и предвзятая. может, в жизни у него что-то подобное и было, но на футбольном поле важно то, что на нем и останется - футбол. а в этом диего был лучший и заслужил, чтоб хотя бы на футбольном поле его уважали, а в жизни это уже дело каждого. тупая дефффка

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +998

      ySS 1 час назад

      Главного "известная футболистка известного клуба" добилась, привлекла к себе большое внимание.
      Вызвездится многие бездарности хотят. Теперь отвечать возможно придётся

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5773

      NewLife 1 час назад

      Переборщили с почестями талантливому футболисту, но одновременно человеку, которого нельзя ставить в пример детям.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1373

      Sviro 1 час назад

      Тоже не понимаю этого всемирного отсасывания у марадоны. За что такие почести? За руку бога?

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18420

      bset 2 часа назад

      Те, кто вчера рассуждал, что никто не обязан поддерживать BLM, теперь говорят, что она должна была почтить Марадону. Двуличные лицемеры. Никто никому ничего не должен. Это ее мнение и нужно его уважать.

      12
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +90

      veter78 > bset 3 минуты назад

      Жму руку

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80881
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru