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  • «Насильник и педофил. Минута молчания – это лицемерие». Футболистка отказалась почтить память Марадоны

«Насильник и педофил. Минута молчания – это лицемерие». Футболистка отказалась почтить память Марадоны

30 ноября 2020, 17:06
23

Футболистка испанского «Виахес Интерриас» Паула Дапена отказалась почтить память Диего Марадоны перед товарищеским матчем с «Депортиво Абанка».

Во время минуты молчания она развернулась и демонстративно села на газон.

«Я решила, что откажусь от этой акции еще до того, как села в клубный автобус. Чтобы быть хорошим спортсменом, нужно иметь ценности и быть человеком. Марадона – насильник, педофил и тиран. Минута молчания в честь него – настоящее лицемерие.

Мои соцсети уже разрываются от угроз. Это ужасно», – приводит слова Дапены AS.

Источник: AS
Весь мир Испания Испания Марадона Диего
Комментарии (23)
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Sviro
1606746201
Тоже не понимаю этого всемирного отсасывания у марадоны. За что такие почести? За руку бога?
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NewLife
1606746216
Переборщили с почестями талантливому футболисту, но одновременно человеку, которого нельзя ставить в пример детям.
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ySS
1606747385
Главного "известная футболистка известного клуба" добилась, привлекла к себе большое внимание. Вызвездится многие бездарности хотят. Теперь отвечать возможно придётся
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Saracen Jr
1606747787
просто показала насколько она тупая и предвзятая. может, в жизни у него что-то подобное и было, но на футбольном поле важно то, что на нем и останется - футбол. а в этом диего был лучший и заслужил, чтоб хотя бы на футбольном поле его уважали, а в жизни это уже дело каждого. тупая дефффка
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Синитсосит
1606748698
не до конца понимаю столько чести для футболиста, он что мир спас что ли, прос о играл в футбол, да круто, но тот же месси не хуже, да и роналду, да и многие другие, неизвестно под чем он так бегал, может мы не всё знаем. По жизни его судить не нам, но минуты молчания в аргентине хватило бы. Наполи переименовывают в честь того что при нем играли так, что теперь никогда не будут, это печально, наполи дно и они это признали
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Синитсосит
1606748784
а баба светанулась просто, гнило на смерти пиарится, она такая же проститутка как и наши телепридурки
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Kollljan
1606750319
А он ещё бухал, ширялся и нюхал.
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Cules2013
1606753256
Ну, что уж греха таить, сказала по делу. Как игрок был велик, но как человек - ну, все и так в курсе...
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_-G-F-_
1606753627
Имеет полное право! Если у нее к нему плохое отношение, то с чего бы ей чтить его память?! Никогда этого не понимал. Если почти весь футбольный мир его чтит, то и она должна - чистый бред. У каждого свое мнение, остальное не важно. Для нее больше значат человеческие качества - ее право.
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Вот oно чё Михалыч
1606760444
не исключено, что он своими миллиардами многие свои извращения и наркоту подкупал сдохла свинья - мир стал чище поддерживаю Паулу
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