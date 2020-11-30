«Насильник и педофил. Минута молчания – это лицемерие». Футболистка отказалась почтить память Марадоны

Футболистка испанского «Виахес Интерриас» Паула Дапена отказалась почтить память Диего Марадоны перед товарищеским матчем с «Депортиво Абанка».
Во время минуты молчания она развернулась и демонстративно села на газон.
«Я решила, что откажусь от этой акции еще до того, как села в клубный автобус. Чтобы быть хорошим спортсменом, нужно иметь ценности и быть человеком. Марадона – насильник, педофил и тиран. Минута молчания в честь него – настоящее лицемерие.
Мои соцсети уже разрываются от угроз. Это ужасно», – приводит слова Дапены AS.
- Марадона умер в прошлую среду в возрасте 60 лет.
- В его честь переименуют стадион «Наполи».
Источник: AS