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    Менеджер Марадоны Чечи: «Диего устал и позволил себе умереть»

    Стефано Чечи, менеджер Диего Марадоны, управлявший делами аргентинца, объяснил смерть экс-игрока усталостью. Он умер на этой неделе в возрасте 60 лет.

    «Диего был хрупким, неуверенным, скромным, добродушным. Я с ним был 20 лет. В последнее время он запустил себя – физически и психологически. Он не хотел жить. Он не чувствовал спокойствия. Диего устал и позволил себе умереть», – считает Чечи.

    • Ранее стало известно о планах назвать домашний стадион «Наполи» в честь аргентинца.
    • Марадона до болезни возглавлял «Химнасию» из Ла-Платы.
    • Текущий розыгрыш чемпионата Аргентины переименуют в честь Марадоны.

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    Источник: Football Italia

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