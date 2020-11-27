Менеджер Марадоны Чечи: «Диего устал и позволил себе умереть»

Стефано Чечи, менеджер Диего Марадоны, управлявший делами аргентинца, объяснил смерть экс-игрока усталостью. Он умер на этой неделе в возрасте 60 лет.

«Диего был хрупким, неуверенным, скромным, добродушным. Я с ним был 20 лет. В последнее время он запустил себя – физически и психологически. Он не хотел жить. Он не чувствовал спокойствия. Диего устал и позволил себе умереть», – считает Чечи.