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    ФНЛ. «Крылья Советов» обыграли «Чайку», «Томь» Кержакова уступила в Омске и другие результаты

    «Нижний Новгород» укрепил лидерство в ФНЛ. В очередном туре команда Роберта Евдокимова обыграла «Нефтехимик».

    В другой встрече «Балтика» справилась с «Шинником». «Спартак-2» не смог забить выходцу из ПФЛ.

    Первенство ФНЛ. 24-й тур

    Нефтехимик (Нижнекамск) – Нижний Новгород – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Калинский, 71.

    Алания (Владикавказ) – Енисей (Красноярск) – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Бутаев, 20; 2:0 – Хосонов, 34; 3:0 – Кочиев, 66.

    Удаления: Гиоргобиани, 82 (вторая ж.к.) – нет.

    Текстильщик (Иваново) – Оренбург – 0:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Юсупов, 15; 0:2 – Аюпов, 40.

    Акрон (Тольятти) – Спартак-2 (Москва) – 0:0

    Удаления: Делькин, 90+3 (вторая ж.к.) – нет.

    Динамо (Брянск) – Чертаново (Москва) – 1:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Молтенинов, 55; 0:2 – Молтенинов, 63; 1:2 – Баранов, 90+1.

    Иртыш (Омск) – Томь (Томск) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Кротов, 21.

    Факел (Воронеж) – Велес (Москва) – 0:0

    Волгарь (Астрахань) – СКА-Хабаровск (Хабаровск) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Базелюк, 61 (с пенальти).

    Крылья Советов (Самара) – Чайка (Песчанокопское) – 2:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Умаев, 70; 1:1 – Голенков, 72; 2:1 – Солдатенков, 75.

    Шинник (Ярославль) – Балтика (Калининград) – 1:3 (1:3)

    Голы: 0:1 – Юрганов, 3; 0:2 – Маркович, 9; 0:3 – Маркович, 17; 1:3 – Гонгапшев, 26.

    Торпедо (Москва) – Краснодар-2 (Краснодар) – 4:2 (2:1)

    Голы: 1:0 – Лебеденко, 3; 2:0 – Лебеденко, 17; 2:1 – Сперцян, 40; 3:1 – Калмыков, 49; 3:2 – Сперцян, 68; 4:2 – Берковский, 90+4.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.11.2020 23:45
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