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  • Дзюба: «Надо извиниться перед болельщиками, перед городом. Чемпион страны не имеет права так выступать»

Дзюба: «Надо извиниться перед болельщиками, перед городом. Чемпион страны не имеет права так выступать»

25 ноября 2020, 09:10
46

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба подвел итоги матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лацио».

  • Петербургский клуб проиграл со счетом 1:3 и потерял шансы на выход в плей-офф.
  • Дзюба забил единственный гол в составе «Зенита».

– Прежде всего, надо извиниться перед болельщиками, перед городом. Чемпион страны не имеет права так выступать. Обидно, ведь по игре чувствуется, что с «Лацио» можно играть.

Мне кажется, наша проблема в менталитете. Нужно перестать бояться, каждый должен отвечать за результат, должна быть ответственность, как командная, так и индивидуальная. Пока не будет менталитета все время играть на победу, так и будем, к сожалению…

Посмотрите, как играют европейские команды: раскованно, не боятся, все четко. Хотя они такие же люди, как и мы. Пока не изменим менталитет, так и будем зажиматься, бояться, пропускать, потом отыгрываться… Если можем играть с ними так на определенном отрезке, почему не можем постоянно? Над этим надо работать. Надеюсь, что когда-нибудь эта тенденция поменяется.

Соперники выходят в прессинг и тут же создают момент за моментом. Мы должны играть компактно и более агрессивно. В Лиге чемпионов нельзя включаться через 5-10 минут после начала. Ты должен с первой секунды вступать в единоборства, контролировать мяч.

Также наш большой бич: первая мысль – отдать назад, а не вперед. Всегда учили, что первое движение должно быть вперед, а у нас все наоборот. Повторюсь, это менталитет, психология, какая-то зажатость.

«Лацио» – с победой, в любом случае. Очень интересная команда с прекрасным тренером, не похожая ни на кого. Добротная, с интересными исполнителями.

– Есть ли у «Зенита» шансы побороться за Лигу Европы?

– Есть футбольное поле, на котором нужно решать вопросы. Мы обязаны сделать все, чтобы побороться за евровесну. Смысл тогда в этом всем? Ради чего мы боремся? Нам нужно всем менять менталитет.

Источник: Ютуб-канал «Зенита»
Лига чемпионов Зенит Дзюба Артем
Комментарии (46)
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spam2009
1606286908
чемпион страны не имеет права дрочить на камеру. Какой-то задроченный чемпион получается тогда
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Лфшт
1606287787
Чемпион только на бумаге.
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aleks 265814
1606288437
Забыл добавить , что судьи вам еще здорово помогали.На шарика кубок взяли ,когда игру со Спартаком вам судьи спасли. Не дали два пенальти и игрока не удалили.Так можно становиться чемпионами
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Y@RDO
1606290890
Дутые, как мыльные пузыри!
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NewLife
1606292665
Трудно избавиться от вашего менталитета мелких жуликов, которые не постеснялись пиарить свое дутое чемпионство, полученное благодаря продажному судейству и админ ресурсу. Король оказался голым, и сейчас этот срам лицезреет вся Европа.
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BlackMurderDeco
1606293914
Дрочка Дзюбе пошла на пользу, но все же рыба гниет с головы, вина тренера на лицо
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DOCTOR PENALTY
1606294305
Для вас извиниться, как сопли высморкать, те же ощущения. Иди уж занимайся своим "любимым делом."
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NewLife
1606300249
"Чемпион страны не имеет права так выступать" Кто бы спорил в отношении настоящего чемпиона. Но дутый чемпион так выступает вполне предсказуемо. Федун на 100% прав.
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Литейный04
1606319543
признаю, Зенит в этом розыгрыше ЛЧ опозорился по полной, загнали нас под шконку, гыгыыы
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PahaSpartak
1606321855
Дрочи, дрочи, не извиняйся, все имеют право
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