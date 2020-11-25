Дзюба: «Надо извиниться перед болельщиками, перед городом. Чемпион страны не имеет права так выступать»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба подвел итоги матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лацио».

Петербургский клуб проиграл со счетом 1:3 и потерял шансы на выход в плей-офф.

Дзюба забил единственный гол в составе «Зенита».

– Прежде всего, надо извиниться перед болельщиками, перед городом. Чемпион страны не имеет права так выступать. Обидно, ведь по игре чувствуется, что с «Лацио» можно играть.

Мне кажется, наша проблема в менталитете. Нужно перестать бояться, каждый должен отвечать за результат, должна быть ответственность, как командная, так и индивидуальная. Пока не будет менталитета все время играть на победу, так и будем, к сожалению…

Посмотрите, как играют европейские команды: раскованно, не боятся, все четко. Хотя они такие же люди, как и мы. Пока не изменим менталитет, так и будем зажиматься, бояться, пропускать, потом отыгрываться… Если можем играть с ними так на определенном отрезке, почему не можем постоянно? Над этим надо работать. Надеюсь, что когда-нибудь эта тенденция поменяется.

Соперники выходят в прессинг и тут же создают момент за моментом. Мы должны играть компактно и более агрессивно. В Лиге чемпионов нельзя включаться через 5-10 минут после начала. Ты должен с первой секунды вступать в единоборства, контролировать мяч.

Также наш большой бич: первая мысль – отдать назад, а не вперед. Всегда учили, что первое движение должно быть вперед, а у нас все наоборот. Повторюсь, это менталитет, психология, какая-то зажатость.

«Лацио» – с победой, в любом случае. Очень интересная команда с прекрасным тренером, не похожая ни на кого. Добротная, с интересными исполнителями.

– Есть ли у «Зенита» шансы побороться за Лигу Европы?

– Есть футбольное поле, на котором нужно решать вопросы. Мы обязаны сделать все, чтобы побороться за евровесну. Смысл тогда в этом всем? Ради чего мы боремся? Нам нужно всем менять менталитет.