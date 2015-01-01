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    Дзюба: «Надо извиниться перед болельщиками, перед городом. Чемпион страны не имеет права так выступать»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба подвел итоги матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лацио».

    • Петербургский клуб проиграл со счетом 1:3 и потерял шансы на выход в плей-офф.
    • Дзюба забил единственный гол в составе «Зенита».

    – Прежде всего, надо извиниться перед болельщиками, перед городом. Чемпион страны не имеет права так выступать. Обидно, ведь по игре чувствуется, что с «Лацио» можно играть.

    Мне кажется, наша проблема в менталитете. Нужно перестать бояться, каждый должен отвечать за результат, должна быть ответственность, как командная, так и индивидуальная. Пока не будет менталитета все время играть на победу, так и будем, к сожалению…

    Посмотрите, как играют европейские команды: раскованно, не боятся, все четко. Хотя они такие же люди, как и мы. Пока не изменим менталитет, так и будем зажиматься, бояться, пропускать, потом отыгрываться… Если можем играть с ними так на определенном отрезке, почему не можем постоянно? Над этим надо работать. Надеюсь, что когда-нибудь эта тенденция поменяется.

    Соперники выходят в прессинг и тут же создают момент за моментом. Мы должны играть компактно и более агрессивно. В Лиге чемпионов нельзя включаться через 5-10 минут после начала. Ты должен с первой секунды вступать в единоборства, контролировать мяч.

    Также наш большой бич: первая мысль – отдать назад, а не вперед. Всегда учили, что первое движение должно быть вперед, а у нас все наоборот. Повторюсь, это менталитет, психология, какая-то зажатость.

    «Лацио» – с победой, в любом случае. Очень интересная команда с прекрасным тренером, не похожая ни на кого. Добротная, с интересными исполнителями.

    – Есть ли у «Зенита» шансы побороться за Лигу Европы?

    – Есть футбольное поле, на котором нужно решать вопросы. Мы обязаны сделать все, чтобы побороться за евровесну. Смысл тогда в этом всем? Ради чего мы боремся? Нам нужно всем менять менталитет.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Ютуб-канал «Зенита»

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    Комментарии37
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      Рейтинг: +19021

      DOCTOR PENALTY 9 минут назад

      Для вас извиниться, как сопли высморкать, те же ощущения. Иди уж занимайся своим "любимым делом."

      1
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      Рейтинг: +63

      BlackMurderDeco 16 минут назад

      Дрочка Дзюбе пошла на пользу, но все же рыба гниет с головы, вина тренера на лицо

      0
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      Рейтинг: +6893

      Вомбат 21 минуту назад

      Артем мне не нравится как человек, но я его уважаю, он на своем месте. А вот уважать Семака мне становится все труднее и труднее. Думаю, что он как раз не на своем месте. Ведь этот самый менталитет провинциальной россиянской командочки идет именно от него.

      0
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      Рейтинг: +3475

      TOMSON 27 минут назад

      Боюсь для Дзюьы это был последний шанс, как лидеру показать что-то в ЛЧ. Увы, но это худшее выступление Зенита в ЛЧ в его истории. Да, бывало не везло, но было на что посмотреть. В этом сезоне какое-то бессилие и безволие во всех матчах.

      0
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      Рейтинг: +5448

      NewLife 36 минут назад

      Трудно избавиться от вашего менталитета мелких жуликов, которые не постеснялись пиарить свое дутое чемпионство, полученное благодаря продажному судейству и админ ресурсу. Король оказался голым, и сейчас этот срам лицезреет вся Европа.

      0
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      Рейтинг: +1421

      CSKA471 39 минут назад

      Во это да!!!Америку открыл

      1
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      Рейтинг: +42

      33нск 40 минут назад

      хорошо, что я не смотрел) а то бы ещё и не выспался к тому же

      0
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      Рейтинг: +35

      Y@RDO 1 час назад

      Дутые, как мыльные пузыри!

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      Рейтинг: +783

      Spirit_78 1 час назад

      Теперь у Семака единственный вариант - играть с Арсеналом дублирующим составом, а всю подготовку строить к матчу с Брюгге. Иное просто было бы неправильным.

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      Рейтинг: +1993

      Дедуктор 1 час назад

      У Локо кто извиняться будет, если что? А это, если что, практически гарантировано.

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