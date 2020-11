Пике травмировался в игре с «Атлетико» и в слезах покинул поле

Защитник «Барселоны» Жерар Пике не смог доиграть матч 10-го тура Примеры против «Атлетико» (0:1). Он в слезах покинул поле на 62-й минуте, вместо него вышел Серджино Дест.

«Пике растянул правое колено. Его ждут дополнительные тесты, чтобы оценить серьезность травмы», – сообщили каталонцы.

Pique leaves Atleti vs. Barcelona with an apparent knee injury. pic.twitter.com/ZDur6O1FLR