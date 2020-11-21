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    Пике травмировался в игре с «Атлетико» и в слезах покинул поле

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике не смог доиграть матч 10-го тура Примеры против «Атлетико» (0:1). Он в слезах покинул поле на 62-й минуте, вместо него вышел Серджино Дест.

    «Пике растянул правое колено. Его ждут дополнительные тесты, чтобы оценить серьезность травмы», – сообщили каталонцы.

    • Пике столкнулся с Анхелем Корреа.
    • «Барселона» идет в таблице десятой.
    • «Атлетико» лидирует.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Барселоны»

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