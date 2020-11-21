Пике травмировался в игре с «Атлетико» и в слезах покинул поле

Защитник «Барселоны» Жерар Пике не смог доиграть матч 10-го тура Примеры против «Атлетико» (0:1). Он в слезах покинул поле на 62-й минуте, вместо него вышел Серджино Дест.
«Пике растянул правое колено. Его ждут дополнительные тесты, чтобы оценить серьезность травмы», – сообщили каталонцы.
- Пике столкнулся с Анхелем Корреа.
- «Барселона» идет в таблице десятой.
- «Атлетико» лидирует.
Pique leaves Atleti vs. Barcelona with an apparent knee injury. pic.twitter.com/ZDur6O1FLR— B/R Football (@brfootball) November 21, 2020