Globo Esporte: ФИФА решила вручить награду The Best

ФИФА решила провести вручение награды The Best FIFA Football Awards.
По информации Globo Esporte, голосование пройдет с 25 ноября по 9 декабря. Дата вручения приза пока не определена.
Ранее сообщалось, что ФИФА отказалась вручать награду в связи с пандемией коронавируса.
- Во время церемонии The Best FIFA Football Awards вручаются награды лучшему игроку сезона, вратарям мужских и женских команд, тренерам мужских и женских команд, футболистке, автору лучшего гола, фанатам, приз за честную игру, определяются мужская и женская команды сезона.
Источник: Globo Esporte