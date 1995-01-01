Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    2 Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    3 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?

    Globo Esporte: ФИФА решила вручить награду The Best

    ФИФА решила провести вручение награды The Best FIFA Football Awards.

    По информации Globo Esporte, голосование пройдет с 25 ноября по 9 декабря. Дата вручения приза пока не определена.

    Ранее сообщалось, что ФИФА отказалась вручать награду в связи с пандемией коронавируса.

    • Во время церемонии The Best FIFA Football Awards вручаются награды лучшему игроку сезона, вратарям мужских и женских команд, тренерам мужских и женских команд, футболистке, автору лучшего гола, фанатам, приз за честную игру, определяются мужская и женская команды сезона.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Globo Esporte

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:25
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      a s 3 минуты назад

      Если дeлаете cтавки >>> stavka-info.ru

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +431

      Бенедиктус 15 минут назад

      Приз должен достаться Дзюбе, мастеру на все руки.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18125

      bset 47 минут назад

      Левандовски, твой выход

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10597

      Skull_Boy 53 минуты назад

      Если ее вручат не Левандовски, то к черту все

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80617
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru