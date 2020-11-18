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Globo Esporte: ФИФА решила вручить награду The Best

18 ноября 2020, 20:25
6

ФИФА решила провести вручение награды The Best FIFA Football Awards.

По информации Globo Esporte, голосование пройдет с 25 ноября по 9 декабря. Дата вручения приза пока не определена.

Ранее сообщалось, что ФИФА отказалась вручать награду в связи с пандемией коронавируса.

  • Во время церемонии The Best FIFA Football Awards вручаются награды лучшему игроку сезона, вратарям мужских и женских команд, тренерам мужских и женских команд, футболистке, автору лучшего гола, фанатам, приз за честную игру, определяются мужская и женская команды сезона.

Источник: Globo Esporte
Комментарии (6)
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Skull_Boy
1605724193
Если ее вручат не Левандовски, то к черту все
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Бенедиктус
1605726472
Приз должен достаться Дзюбе, мастеру на все руки.
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a s
1605727219
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sploshnovalena
1605731722
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BRO_football
1605732340
Дзюбе! Без вариантов!
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zigbert
1605783513
Левандовски, главный кандидат.
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