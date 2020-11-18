Globo Esporte: ФИФА решила вручить награду The Best

ФИФА решила провести вручение награды The Best FIFA Football Awards.

По информации Globo Esporte, голосование пройдет с 25 ноября по 9 декабря. Дата вручения приза пока не определена.

Ранее сообщалось, что ФИФА отказалась вручать награду в связи с пандемией коронавируса.