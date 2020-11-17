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  • Хусаинов: «Дзюба в последних играх как выжатый лимон. Минусы Артема стали заметнее, когда нагрузка увеличилась»

Хусаинов: «Дзюба в последних играх как выжатый лимон. Минусы Артема стали заметнее, когда нагрузка увеличилась»

17 ноября 2020, 07:52
7

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов поделился мнением о нападающем «Зенита» и сборной России Артеме Дзюбе.

— Дзюбы не хватает?

— Смеетесь? Он же в последних играх как выжатый лимон. Я вообще никогда Дзюбу не переоценивал. Да, парень удачно провел чемпионат мира, но уровень мастерства-то не вырос. А сейчас минусы Артема стали еще заметнее, потому что нагрузка увеличилась.

К сожалению, в нашей сборной нет исполнителя, который мог бы в одиночку решить судьбу матча. При всем уважении к Юре Жиркову, если у 37-летнего никто из молодых не в силах выиграть конкуренцию, значит, с нашим футболом, мягко говоря, не все в порядке. Но в Белграде три очка нужно вырывать на зубах.

  • Сборная России проиграла Турции со счетом 2:3.
  • Форварда «Зенита» убрали из заявки национальной команды после скандала с публикацией интимного видео в прошлую субботу.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Турция Сербия Дзюба Артем
Комментарии (7)
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BRO_football
1605598629
Как раз из-за такого состояния Дзюбы его в сборную и не взяли, а не из-за публикации видео
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yurdin
1605598990
Хусаинов и тот туда же - про выжатый ... (лимон) Дзюбы не упомянул только ленивый.
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portero
1605600731
Удачная тема для троллей...
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NewLife
1605605563
К Жиркову никаких претензий, а вот кто бы смог выиграть конкуренцию за должность главного тренера, чтобы распрощаться с физруком.
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annamalykowa
1605606775
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a s
1605615626
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Hektor 84
1606140346
А что ты его с Ибрагимовичем не сравнил, а всего лишь с Жирковым.
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