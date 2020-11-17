Хусаинов: «Дзюба в последних играх как выжатый лимон. Минусы Артема стали заметнее, когда нагрузка увеличилась»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов поделился мнением о нападающем «Зенита» и сборной России Артеме Дзюбе.
— Дзюбы не хватает?
— Смеетесь? Он же в последних играх как выжатый лимон. Я вообще никогда Дзюбу не переоценивал. Да, парень удачно провел чемпионат мира, но уровень мастерства-то не вырос. А сейчас минусы Артема стали еще заметнее, потому что нагрузка увеличилась.
К сожалению, в нашей сборной нет исполнителя, который мог бы в одиночку решить судьбу матча. При всем уважении к Юре Жиркову, если у 37-летнего никто из молодых не в силах выиграть конкуренцию, значит, с нашим футболом, мягко говоря, не все в порядке. Но в Белграде три очка нужно вырывать на зубах.
- Сборная России проиграла Турции со счетом 2:3.
- Форварда «Зенита» убрали из заявки национальной команды после скандала с публикацией интимного видео в прошлую субботу.
Источник: «Спорт-Экспресс»