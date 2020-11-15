Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Лига наций. Сборная России проиграла Турции

15 ноября 2020, 21:52
181

В матче 5-го тура Лиги наций сборная России на выезде проиграла Турции – 2:3.

С 24-й минуты встречи россияне играли в меньшинстве – прямую красную карточку получил защитник Андрей Семенов.

Команда Станислава Черчесова пока лидирует в своей группе, имея 8 очков. Турция занимает третье место (6 очков).

Лига наций. Лига B. 5-й тур

Турция – Россия – 3:2 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Черышев, 11; 1:1 – Караман, 26; 2:1 – Ундер, 32; 3:1 – Тосун, 52 (с пенальти); 3:2 – Кузяев, 57.

Удаления: нет – Семенов, 24.

Россия: Гилерме, Семенов, Кудряшов, Джикия, Жирков, Оздоев, Зобнин (Фомин, 79), Кузяев (Ан. Миранчук, 70), Черышев (Караваев, 37), Ал. Миранчук (Ионов, 79), Заболотный (Ерохин, 70).

Календари лиги В

Турнирные таблицы лиги В

Источник: «Бомбардир»
Турция Россия
Комментарии (181)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
rash1959
1605466567
"...Сборная России проиграла, но СПАСИБО ей за эту игру..." - Я о)(уеваю от этих комменаторов.. Дрочи не дрочи, а чабана надо гнать к **--ей матери.
Ответить
zra78
1605466610
Всё же когда за тебя судьякурва, то ты можешь больше....
Ответить
derrik2000
1605466948
Пересказывать матч тем, кто не смотрел, не буду. Вот что отмечу. КОЛХОЗ в обороне как у сборной России, так и у сборной Турции. Собственно, а что я хотел? ЛИГА В - это как в нашем внутреннем футболе ФНЛ. отсюда и "колхоз". За турков играло, как минимум, сразу на поле 13 человек. 1. МагомЭд Оздой оглы (его ШЕДЕВРАЛЬНЫЙ пас назад и последующее из-за этого удаление Семёнова за ВЫНУЖДЕННЫЙ фол, а затем так же ШЕДЕВРАЛЬНО запоротый в начале 2-го тайма выход один на один. Браво, МагомЭд! 2. Судья Марциняк. Ну, это как Вилков в матчах Зенита. Ни больше ни меньше.
Ответить
alp
1605466977
сборище тридварасов с самовлюбленным куском гавна во главе....
Ответить
JTherry
1605468157
Оздоев, с*ка, всю игру запорол, играя за Турцию: и гол в наши ворота "притащил", и вовремя мяч не отдал при выходе один в один, и за всю игру не смог ни разу пас отдать точный... ну и польский судья тоже был в ударе(( жаль, что так бездарно проиграли матч...
Ответить
Валерий2705
1605473290
Оздоев космос, как был игрочишкой так и остаётся, только понтов выше крыши. Семёнову не хватает скорости, пусть в красной не его вина, а того кто мячик назад пинает не глядя(профи х.у.е.в), это было видно и в матче с Венграми, два мяча через его зону, на Евро с таким центром обороны делать нечего. Ну а усатый заигрался в тренера, в старте выходит великий Зе, Соболев сидит, ок. Но когда тебе забивать надо, ты выпускаешь нападающим Ерохина, даже сказать нечего, совсем тронулся. Усы безнадёги.
Ответить
Snek
1605474904
Пока стасег набирает игроков по личностным и агентским предпочтениям, а не по уровню игры и текущей форме наш уровень так и останется сборная Турция и сборная Венгрии. Обратите внимание, что ЦСКА сейчас на первом месте в РПЛ, сколько игроков от лидеров чемпионата на поле? А сколько игроков было на поле, которые банально не имеют игровой практики(или не имеют стабильной игровой практики)? На этом всё. Нарцисс ипанулся в край, несите нового!
Ответить
ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1605495509
Гнать надо с ТВ комментаторов и доморощенных экспертов , которые успокаивают зрителей байками о хорошей игре нашей сборной. Игры нет , а они нам:"Всё хорошо прекрасная маркиза...".
Ответить
slavа0508
1605504234
Унылое это зрелище наш футбол,при чём весь и клубы и сборная,,болелам которые смотрят доплачивать надо,,,,,
Ответить
zigbert
1605513523
Однозначно сказать что наши играли плохо, нельзя. В начале игры у нас вообще было преимущество до этого злополучного паса и удаления. После двух голов в наши ворота,пришли в себя. Могли сравнять счет. Создали ряд острых моментов. И потом опять этот надуманный пенальти. К сожалению ВАР в этих матчах не используется. Обвинить в равнодушии наших игроков нельзя. Отыграли один мяч и бились до конца. Турки откровенно тянули время. Есть вопросы и по составу но это уже к Черчесову.
Ответить
Главные новости
Филипенко оценил возвращение Дзюбы в «Спартак»
16:30
«Динамо» определилось с зарплатой новичков из Южной Америки
16:03
Дзюбе вынесли жестокий вердикт
15:42
2
Россиянина включили в топ-3 вратарей мира
15:39
3
Начальство Талалаева осудило его странное поведение
15:05
7
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги Европы
14:36
1
Аршавин назвал клубы, которые его удивили и разочаровали на старте РПЛ
13:50
2
Президент «Галатасарая» оценил готовность Батракова к матчам с «Барселоной» и «ПСЖ»
13:40
2
Пруцев назвал положительные изменения в «Спартаке» за год
13:22
8
ФотоЦСКА объявил о прощальном матче Вагнера Лава
12:37
7
Все новости
Все новости
Агент заявил о «начале конца» Талалаева в «Балтике»
16:45
Мнение Шаронова о чемпионских перспективах «Спартака»
16:40
1
«Нужно объявить войну»: Колосков – о поведении Талалаева
15:26
4
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги конференций
15:13
Экс-спартаковец описал Дзюбу двумя словами
14:47
2
Опубликована новая история про знаменитый кошелек Быстрова
14:43
1
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги Европы
14:36
1
Семин выявил в РПЛ прогрессирующего российского тренера
14:27
1
Реакция Вагнера на анонс прощального матча на «ВЭБ Арене»
14:20
1
ФотоВоспитанник ЦСКА, выступавший за молодежную сборную, перешел в клуб из Беларуси
14:00
Аршавин назвал клубы, которые его удивили и разочаровали на старте РПЛ
13:50
2
Президент «Галатасарая» оценил готовность Батракова к матчам с «Барселоной» и «ПСЖ»
13:40
2
«Арсенал» продаст вингера сборной Бразилии в Саудовскую Аравию за сумму свыше 65 миллионов
13:31
Пруцев назвал положительные изменения в «Спартаке» за год
13:22
8
ФотоКлуб РПЛ продал участника ЧМ-2026
13:10
Вратарь команды РПЛ заявил, что его клуб опередил бы «Реал» в Лиге чемпионов
12:59
4
В «Сосьедаде» сказали, есть ли у Захаряна травма, из-за которой он не играл с «Реалом»
12:48
2
ФотоЦСКА объявил о прощальном матче Вагнера Лава
12:37
7
Мостовой – о дисквалификации Талалаева: «Хайп, лайки, а так бы никто не говорил о нем»
12:22
3
Гусев оценил словами Газзаева совмещение Карпина: «Сисю и писю в одну руку не возьмешь, но попробовать стоит»
12:09
8
Президент «Галатасарая» назвал два фактора покупки Батракова
11:58
Фото«Вильярреал» подписал хавбека сборной Канады и отдал в аренду экс-игрока «МЮ»
11:47
Селюк назвал российского тренера, с которым «Спартак» боролся бы за чемпионство
11:32
12
Тренер, которого отверг «Спартак», возглавит клуб Месси
11:19
4
Лапочкин перечислил судей, которых зимой могут отстранить от РПЛ
10:59
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+