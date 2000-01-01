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    Лига наций. Сборная России проиграла Турции

    В матче 5-го тура Лиги наций сборная России на выезде проиграла Турции – 2:3.

    С 24-й минуты встречи россияне играли в меньшинстве – прямую красную карточку получил защитник Андрей Семенов.

    Команда Станислава Черчесова пока лидирует в своей группе, имея 8 очков. Турция занимает третье место (6 очков).

    Лига наций. Лига B. 5-й тур

    Турция – Россия – 3:2 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Черышев, 11; 1:1 – Караман, 26; 2:1 – Ундер, 32; 3:1 – Тосун, 52 (с пенальти); 3:2 – Кузяев, 57.

    Удаления: нет – Семенов, 24.

    Россия: Гилерме, Семенов, Кудряшов, Джикия, Жирков, Оздоев, Зобнин (Фомин, 79), Кузяев (Ан. Миранчук, 70), Черышев (Караваев, 37), Ал. Миранчук (Ионов, 79), Заболотный (Ерохин, 70).

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:52
    Комментарии124
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      Рейтинг: +1371

      аларм дубль2 3 минуты назад

      начало то хорошее было!что дальше не так пошло непонятно?ну не мог же судья то так уж сильно нагадить,что сразу начали так играть !следующий матч надо выигрывать!иначе саламыч точно на выход!

      1
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      Рейтинг: +5715

      Владислав Vlad > аларм дубль2 25 секунд назад

      Вряд ли чабана выгонят. В прошлой ЛН тоже вначале всё хорошо шло, а потом..... Чабан до сих пор тренирует.)

      0
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      Рейтинг: +9052

      paracetamol 11 минут назад

      Все идет под уклон. Пока не поменяют лысого, ничего не изменится!

      0
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      Рейтинг: +5483

      САДЫЧОК > paracetamol 5 минут назад

      Тут лысым ,не отделаться ! Надо еще и бородатого и дрочилу менять и многое другое в стране !

      0
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      Рейтинг: -1242

      Голубая устрица 11 минут назад

      Где то в Питере, у себя в квартире(доме), гоняя лысого, сидит Дзюба и ехидно хихикая говорит:"так вам и надо, что проиграли, убрав меня из сборной!"))

      -1
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      Рейтинг: +1781

      ААМ 15 минут назад

      Играть надо, а не жаловаться на судей. Почему не было Соболева, который полезнее Заболотного?

      1
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      Рейтинг: +5715

      Владислав Vlad > ААМ 7 минут назад

      Потому, что теперь можно сказать - Проиграли потому, что не было Зюпы.))) Другого объяснения я не вижу.
      При счёте 3:2 убрать напа и поставить полузащитника. Шедеврально.))

      0
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      Рейтинг: +597

      serglider > Владислав Vlad 38 секунд назад

      А то мы с онанистом не проигрывали матчи? Рукоблуд зависимый игрок, если его не снабжают мячами, то его не видно и не слышно на поле))) Кто ему в первой игре дома, с турками, мешал наколотить кучу голов? А вот не сложилось... А вот в гостях он бы тут развернулся))) Мечты... грезы... фантазии...

      0
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      Рейтинг: +3414

      TOMSON 16 минут назад

      Пенка и удаление спорное. Оздоев нечто. Но оправдание искать не хочется.

      Такое ощущение, что мы просто сливаем матчи, чтоб не выйти в первую группу, тк и в 10, команда заточенная на оборону, отыграть на теже 1:1 точно могла.

      2
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      ...
      Рейтинг: +5715

      Владислав Vlad > TOMSON 9 минут назад

      Так когда удалили счёт был ещё 1:0.)))
      А про то, что вдесятером очень сложно играть против 11-ти - это новая песня комментаторов, которые в футбол-то не играли.
      Это ж не хоккей - 4 на 5. Здесь удаление не так сильно влияет на тактику, если конечно эта тактика есть.)))
      А тактика у чабана одна - "Пинай на Зюпу". Зюпы нет, а привычка у ребят осталась.)))

      0
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      ...
      Рейтинг: -1242

      Голубая устрица > TOMSON 6 минут назад

      Так как в группе А нашим клоунам делать нехера

      0
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      Рейтинг: -1242

      Голубая устрица 18 минут назад

      С,у.ка 2:2 бы сыграли еслиб не левый пенальти польки! И как так ВАР не было, если эта е.бучая система уже практически везде, в крупных городах России и мира

      1
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      ...
      Рейтинг: +597

      serglider > Голубая устрица 7 минут назад

      Да не сыграли бы! Турки забили сколько хотели и стали удерживать счет, держа в уме, что надо сэкономить силы для следующего матча))) Так же как наши не смогли забить Молдавии, так и не смогли сравнять счет с турками... Вспомните матч Севилья - Краснодар: 0 : 2, минус один игрок к концу первого тайма, а что в итоге? Сильные не ищут оправдания, а целеустремленно идут к цели, слабые вечно ноют и ищут причины где угодно, только не в себе самих)))

      0
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      Рейтинг: -1242

      Голубая устрица > serglider 4 минуты назад

      Соглашусь. Но! Может быть и удержали бы ничейку, если автобус бы припарковали))

      0
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      Рейтинг: +2755

      raritet 32 минуты назад

      Хочу сказать не о игре нашей сбродной. Тут и говорить то особенно нечего. Радуют наши болельщики. Я не совсем точно могу определить по текстам просто болельщиков и бывших футболистов, но одно понял точно- наши болельщики очень хорошо разбираются в футболе. Порой гораздо точнее в прогнозах любых экспертов. И как ни странно, во многом более адекватны чем всем известный тренер. Вот все, о чем читал в комментариях наших болел , то и сбылось. Меня посетила крамольная мысль, что нынешний тренер и сам не читает отзывы наших болельщиков на этом сайте и скорее всего даже не додумался этого сделать. Не зря существует поговорка , что глас народа-это глас Божий. А если бы не было всякой ненужной ругани между собой , то вообще этот сайт должен быть тренеру в помощь, а он зачастую делает все ровно наоборот.

      5
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      Рейтинг: +9353

      ilichkadr > raritet 19 минут назад

      С такой зарплатой как у чабана не до гласа народа. Ему ссы в глаза, а он – божья роса! Почитай его предыдущие комментарии, ни одной здравой мысли. Такую ахинею несёт, что сам сомневаешься в своей адекватности.

      6
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      Рейтинг: +597

      serglider > raritet 17 минут назад

      Что вы собственно хотите? Матчтэвэшным эхспертам башляет бабло газовая госкорпорация, по этому то что касается РФС и бело-голубых бомжей - табу! Особенно было смешно когда они перед каждым матчем еврокубков делали прогноз: практически всегда должны были побеждать наши))) Результат же был в основном противоположный))) Вот такие эхсперты-подхалимы... смотрится комично, а тем не менее денежка ребятам в карманы капает! Шалимов в качестве эксперта просто смешон и жалок!

      2
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      ...
      Рейтинг: +13171

      derrik2000 > ilichkadr 15 минут назад

      "Такую ахинею несёт".

      Черчесов не ахинею несёт, а "заполняет паузу после заданного ему вопроса". )))

      1
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      Рейтинг: +9353

      ilichkadr > derrik2000 10 минут назад

      С нетерпением жду, что он скажет на сей раз. Пока нигде не видно его интервью.

      0
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      ...
      Рейтинг: +13171

      derrik2000 > ilichkadr 7 минут назад

      Хотя бы здесь прочитай. )))

      https://www.sport-express.ru/football/nation-league/news/cherchesov-o-porazhenii-ot-turcii-vdesyaterom-komanda-vyglyadela-dostoyno-1729058/

      0
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      Рейтинг: +9110

      JTherry > raritet 2 минуты назад

      пять матчей без побед, с дзюпой и без него (уверен, сейчас начнется журналистский наезд на его отсутствие)) будто и не было его на матчах в октябре... пять матчей с сомнительным качеством игры, с сомнительными тренерскими решениями, сборная поплыла... интересно, Стаса критиковать в прессе будут, или только болельщики в этом преуспеют?

      0
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      Рейтинг: +368

      kosmonaft 33 минуты назад

      лутше молодёжку поставить как в хокее

      2
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      Рейтинг: +2940

      rash1959 > kosmonaft 29 минут назад

      ты опять здесь, неуч, иди букварь учи.

      1
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      ...
      Рейтинг: +9174

      Persona_non_Grata > kosmonaft 28 минут назад

      Ага - и 10:1 (((((((((((((((((( , кстати - хоККей .

      0
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      ...
      Рейтинг: +368

      kosmonaft > rash1959 27 минут назад

      твоя жопа букварь будет учить

      0
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      Рейтинг: +368

      kosmonaft > rash1959 23 минуты назад

      неодыкватный маразматик

      0
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      Рейтинг: +368

      kosmonaft > rash1959 20 минут назад

      пердун ты старый

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      Рейтинг: +368

      kosmonaft > rash1959 15 минут назад

      петух

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      Рейтинг: +368

      kosmonaft 34 минуты назад

      всех нахер менять

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      Рейтинг: +368

      kosmonaft 35 минут назад

      воопще не понимают что этот матч означал именно сейчас дебилы

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