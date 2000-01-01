Лига наций. Сборная России проиграла Турции

начало то хорошее было!что дальше не так пошло непонятно?ну не мог же судья то так уж сильно нагадить,что сразу начали так играть !следующий матч надо выигрывать!иначе саламыч точно на выход!
В матче 5-го тура Лиги наций сборная России на выезде проиграла Турции – 2:3.
С 24-й минуты встречи россияне играли в меньшинстве – прямую красную карточку получил защитник Андрей Семенов.
Команда Станислава Черчесова пока лидирует в своей группе, имея 8 очков. Турция занимает третье место (6 очков).
Лига наций. Лига B. 5-й тур
Турция – Россия – 3:2 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Черышев, 11; 1:1 – Караман, 26; 2:1 – Ундер, 32; 3:1 – Тосун, 52 (с пенальти); 3:2 – Кузяев, 57.
Удаления: нет – Семенов, 24.
Россия: Гилерме, Семенов, Кудряшов, Джикия, Жирков, Оздоев, Зобнин (Фомин, 79), Кузяев (Ан. Миранчук, 70), Черышев (Караваев, 37), Ал. Миранчук (Ионов, 79), Заболотный (Ерохин, 70).