Лига наций. Сборная России проиграла Турции

В матче 5-го тура Лиги наций сборная России на выезде проиграла Турции – 2:3.

С 24-й минуты встречи россияне играли в меньшинстве – прямую красную карточку получил защитник Андрей Семенов.

Команда Станислава Черчесова пока лидирует в своей группе, имея 8 очков. Турция занимает третье место (6 очков).

Лига наций. Лига B. 5-й тур

Турция – Россия – 3:2 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Черышев, 11; 1:1 – Караман, 26; 2:1 – Ундер, 32; 3:1 – Тосун, 52 (с пенальти); 3:2 – Кузяев, 57.

Удаления: нет – Семенов, 24.

Россия: Гилерме, Семенов, Кудряшов, Джикия, Жирков, Оздоев, Зобнин (Фомин, 79), Кузяев (Ан. Миранчук, 70), Черышев (Караваев, 37), Ал. Миранчук (Ионов, 79), Заболотный (Ерохин, 70).

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