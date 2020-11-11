«Камп Ноу» был целью террористов в 2017 году

Террористы готовили атаку на домашний стадион «Барселоны» в 2017 году, сообщает Sport.es.

Члены запрещенной в России группировки ИГИЛ готовились к теракту на «Камп Ноу» спустя три дня после наезда на пешеходов на улице Рамбла в Барселоне. Мишенью террористов должен был стать матч «Барса» – «Бетис», состоявшийся 20 августа 2017 года.

О планах террористов стало известно на сегодняшнем судебном процессе, посвященном терактам в разных точках Каталонии 17 августа 2017 года.