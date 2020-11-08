Миранчук, Смолов и Зе Луиш – в основе «Локомотива» на матч с «Динамо»

«Динамо» и «Локомотив» назвали стартовые составы на матч 14-го тура чемпионата России.
«Динамо»: Лещук, Паршивлюк, Плиев, Скопинцев, Евгеньев, Каборе, Фомин, Лесовой, Шиманьски, Тюкавин, Н'Жи.
Запасные: Сангаре, Слепов, Кутицкий, Рауш, Варела, Терехов, Карапузов, Москвичев, Школик, Захарян, Моро.
«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Живоглядов, Мурило, Райкович, Миранчук, Рыбчинский, Куликов, Крыховяк, Смолов, Зе Луиш.
Запасные: Коченков, Савин, Лысцов, Черный, Сильянов, Жемалетдинов, Магкеев, Мухин, Титков, Иосифов, Лисакович, Камано.
- Матч пройдет сегодня в Москве.
- Начало – в 19:00.
Источник: Официальный сайт РПЛ