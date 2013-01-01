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    Миранчук, Смолов и Зе Луиш – в основе «Локомотива» на матч с «Динамо»

    «Динамо» и «Локомотив» назвали стартовые составы на матч 14-го тура чемпионата России.

    «Динамо»: Лещук, Паршивлюк, Плиев, Скопинцев, Евгеньев, Каборе, Фомин, Лесовой, Шиманьски, Тюкавин, Н'Жи.

    Запасные: Сангаре, Слепов, Кутицкий, Рауш, Варела, Терехов, Карапузов, Москвичев, Школик, Захарян, Моро.

    «Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Живоглядов, Мурило, Райкович, Миранчук, Рыбчинский, Куликов, Крыховяк, Смолов, Зе Луиш.

    Запасные: Коченков, Савин, Лысцов, Черный, Сильянов, Жемалетдинов, Магкеев, Мухин, Титков, Иосифов, Лисакович, Камано.

    • Матч пройдет сегодня в Москве.
    • Начало – в 19:00.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1574

      LOKOfanatik19 37 минут назад

      Лысый на выход, только тогда Смолы не будет в старте, только ты не видишь какой он деревянный и не мотивированный.

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      Рейтинг: +3089

      Черкизовский Кот 1 час назад

      Снова Федя. Когда уже терпение Николича кончится.

      1
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      Рейтинг: +26666

      zra78 > Черкизовский Кот 1 час назад

      Да походу не он решает, жду когда Лисаковичу дадут поиграть

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