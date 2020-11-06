Главные новости дня. Фанаты «Тамбова» готовят письмо в адрес РФС и РПЛ, Вилков признался во лжи

Апелляционный комитет РФС уличил Вилкова в обмане КДК и предложил руководству применить к судье санкции.

Адвокат – о матче с ЦСКА: «Иногда с «Ваалвейком» играть сложнее».

«Р-Спорт»: фанаты «Тамбова» готовят письмо в адрес Дюкова и Прядкина.

Брайда: «За игрой Алексея Миранчука следила «Барселона».

Эджуке идет в дриблинг каждые семь минут в матчах ЛЕ. Минимум в два раза чаще, чем любой другой игрок.

Шунин – о вариантах продолжения карьеры: «Америка, Турция, киевское «Динамо», «Спартак», «Зенит», о ЦСКА говорили».

Нападающий «Ливерпуля» Жота – лучший игрок недели в Лиге чемпионов.

Гол Шапи в ворота «Севильи» – лучший в третьем туре группового этапа ЛЧ.

39-летний Ибрагимович – лучший игрок Серии А в октябре.

«Будем готовить свинину с соусом». «Урал» выпустил проморолик к матчу со «Спартаком».