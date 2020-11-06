Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Главные новости дня. Фанаты «Тамбова» готовят письмо в адрес РФС и РПЛ, Вилков признался во лжи

Главные новости дня. Фанаты «Тамбова» готовят письмо в адрес РФС и РПЛ, Вилков признался во лжи

6 ноября 2020, 23:04

Апелляционный комитет РФС уличил Вилкова в обмане КДК и предложил руководству применить к судье санкции.

Адвокат – о матче с ЦСКА: «Иногда с «Ваалвейком» играть сложнее».

«Р-Спорт»: фанаты «Тамбова» готовят письмо в адрес Дюкова и Прядкина.

Брайда: «За игрой Алексея Миранчука следила «Барселона».

Эджуке идет в дриблинг каждые семь минут в матчах ЛЕ. Минимум в два раза чаще, чем любой другой игрок.

Шунин – о вариантах продолжения карьеры: «Америка, Турция, киевское «Динамо», «Спартак», «Зенит», о ЦСКА говорили».

Нападающий «Ливерпуля» Жота – лучший игрок недели в Лиге чемпионов.

Гол Шапи в ворота «Севильи» – лучший в третьем туре группового этапа ЛЧ.

39-летний Ибрагимович – лучший игрок Серии А в октябре.

«Будем готовить свинину с соусом». «Урал» выпустил проморолик к матчу со «Спартаком».

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги Европы
14:36
Президент «Галатасарая» оценил готовность Батракова к матчам с «Барселоной» и «ПСЖ»
13:40
1
Пруцев назвал положительные изменения в «Спартаке» за год
13:22
4
ФотоЦСКА объявил о прощальном матче Вагнера Лава
12:37
2
Мостовой – о дисквалификации Талалаева: «Хайп, лайки, а так бы никто не говорил о нем»
12:22
3
Гусев оценил словами Газзаева совмещение Карпина: «Сисю и писю в одну руку не возьмешь, но попробовать стоит»
12:09
7
Президент «Галатасарая» назвал два фактора покупки Батракова
11:58
Селюк назвал российского тренера, с которым «Спартак» боролся бы за чемпионство
11:32
10
Тренер, которого отверг «Спартак», возглавит клуб Месси
11:19
4
Лапочкин перечислил судей, которых зимой могут отстранить от РПЛ
10:59
1
Все новости
Все новости
Экс-спартаковец описал Дзюбу двумя словами
14:47
Опубликована новая история про знаменитый кошелек Быстрова
14:43
Семин выявил в РПЛ прогрессирующего российского тренера
14:27
Реакция Вагнера на анонс прощального матча на «ВЭБ Арене»
14:20
ФотоВоспитанник ЦСКА, выступавший за молодежную сборную России, перешел в клуб из Беларуси
14:00
Аршавин назвал клубы, которые его удивили и разочаровали на старте РПЛ
13:50
«Арсенал» продаст вингера в Саудовскую Аравию за сумму свыше 65 миллионов
13:31
ФотоКлуб РПЛ продал участника ЧМ-2026
13:10
Вратарь команды РПЛ заявил, что его клуб опередил бы «Реал» в Лиге чемпионов
12:59
3
В «Сосьедаде» сказали, есть ли у Захаряна травма, из-за которой он не играл с «Реалом»
12:48
1
Гусев оценил словами Газзаева совмещение Карпина: «Сисю и писю в одну руку не возьмешь, но попробовать стоит»
12:09
7
Президент «Галатасарая» назвал два фактора покупки Батракова
11:58
Фото«Вильярреал» подписал хавбека сборной Канады и отдал в аренду экс-игрока «МЮ»
11:47
Селюк назвал российского тренера, с которым «Спартак» боролся бы за чемпионство
11:32
10
Тренер, которого отверг «Спартак», возглавит клуб Месси
11:19
4
Лапочкин перечислил судей, которых зимой могут отстранить от РПЛ
10:59
1
Игдисамов поставил оценку ЦСКА за начало сезона
10:48
7
Титов – об игре «Спартака» с «Оренбургом»: «В таких матчах и решается чемпионство»
10:36
5
Фото«Бавария» продала полузащитника за 14+5 миллионов
10:25
Тарханов – о дисквалификации Талалаева: «4 матча – это много, он не переходит грань»
10:10
2
Генич – о ЦСКА в группе лидеров РПЛ: «Это, скорее, стечение обстоятельств»
09:57
7
Аршавин сказал, будет ли «Локомотив» бороться за выживание
09:46
5
Григорян: «ЦСКА может финишировать 4-м»
09:33
6
В Европе осталось 7 стран, включая Россию, клубы из которых не играли в общем этапе еврокубков
09:24
Эмболо хотел зарабатывать в «Зените» не меньше 4 миллионов в год
09:09
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+