Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    2 Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    3 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?

    Брайда: «За игрой Алексея Миранчука следила «Барселона»

    Бывший спортивный директор «Милана» и «Барселоны» Арьедо Брайда рассказал об интересе к полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку со стороны «Барселоны».

    «Я хорошо знаю Алексея Миранчука и считаю его отличным игроком. Я следил за ним в течение последних двух лет во время его матчей на европейском арене, его выступления всегда оставляли приятное впечатление, и фактически его имя присутствовало в списке игроков, за которыми следила «Барселона», за годы моей работы там.

    Я считаю, что он, с его стилем игры, может адаптироваться к чемпионату Италии, даже если учесть, что Италия остается самой сложной лигой в Европе, потому что все тренеры очень много внимания уделяют тактике, и даже маленькие клубы имеют отличную игровую организацию.

    В российском футболе есть и другие игроки, которые, как мне кажется, готовы к игре в Европе, такие как Зелимхан Бакаев, Чалов из ЦСКА, Шапи и Уткин из «Краснодара», также вижу перспективу у молодого защитника ЦСКА Карпова», – сказал Брайда.

    • «Аталанта» купила Миранчука за 14,5 миллиона евро у «Локомотива».
    • Миранчук принял участие только в одном матче «Аталанты», забив гол в дебютной игре после выхода на замену.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал «Дай ударитЬ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:53
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3942

      ЮНик 51 минуту назад

      Не только "Барселона" следит за Миранчуком. Весь футбольный мир затаив дыхание, восхищается фантастической игрой этого поистине гениального игрока. Таких сейчас раз-два и обчелся. Он и Антон.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18881

      Боцман59rus 59 минут назад

      Он матчи наших в Европе видел? ...им только мячики подавать, да и то не факт)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4653

      "supermax" 1 час назад

      нормально дядька припил))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +131

      Avitaminoz 1 час назад

      Ну судя по последним матчам, близняков путают. Не за тем следят.. :)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4828

      KPCCSPB 2 часа назад

      Ахахахахахаха

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26632

      zra78 > KPCCSPB 1 час назад

      Что ржёшь от досады, что газденьги тут не работают и нет молодняка из Зенита?

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80349
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru