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Брайда: «За игрой Алексея Миранчука следила «Барселона»

6 ноября 2020, 12:53
14

Бывший спортивный директор «Милана» и «Барселоны» Арьедо Брайда рассказал об интересе к полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку со стороны «Барселоны».

«Я хорошо знаю Алексея Миранчука и считаю его отличным игроком. Я следил за ним в течение последних двух лет во время его матчей на европейском арене, его выступления всегда оставляли приятное впечатление, и фактически его имя присутствовало в списке игроков, за которыми следила «Барселона», за годы моей работы там.

Я считаю, что он, с его стилем игры, может адаптироваться к чемпионату Италии, даже если учесть, что Италия остается самой сложной лигой в Европе, потому что все тренеры очень много внимания уделяют тактике, и даже маленькие клубы имеют отличную игровую организацию.

В российском футболе есть и другие игроки, которые, как мне кажется, готовы к игре в Европе, такие как Зелимхан Бакаев, Чалов из ЦСКА, Шапи и Уткин из «Краснодара», также вижу перспективу у молодого защитника ЦСКА Карпова», – сказал Брайда.

  • «Аталанта» купила Миранчука за 14,5 миллиона евро у «Локомотива».
  • Миранчук принял участие только в одном матче «Аталанты», забив гол в дебютной игре после выхода на замену.

Источник: Телеграм-канал «Дай ударитЬ»
Испания. Примера Италия. Серия А Аталанта Барселона Локомотив Миранчук Алексей
Комментарии (14)
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Avitaminoz
1604658273
Ну судя по последним матчам, близняков путают. Не за тем следят.. :)
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"supermax"
1604659788
нормально дядька припил))
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Боцман59rus
1604661471
Он матчи наших в Европе видел? ...им только мячики подавать, да и то не факт)))
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ЮНик
1604661950
Не только "Барселона" следит за Миранчуком. Весь футбольный мир затаив дыхание, восхищается фантастической игрой этого поистине гениального игрока. Таких сейчас раз-два и обчелся. Он и Антон.
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serppion
1604665296
Я тоже иногда слежу, как по стене ползет муха...
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Nerlinger
1604665572
Бредит
Ответить
САДЫЧОК
1604679946
....Миранчука следила «Барселона»...а сейчас на скамейки штаны протирает !
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Hektor 84
1604693084
Кто заплатил ему за эту чушь?
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