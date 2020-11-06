Брайда: «За игрой Алексея Миранчука следила «Барселона»

Бывший спортивный директор «Милана» и «Барселоны» Арьедо Брайда рассказал об интересе к полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку со стороны «Барселоны».

«Я хорошо знаю Алексея Миранчука и считаю его отличным игроком. Я следил за ним в течение последних двух лет во время его матчей на европейском арене, его выступления всегда оставляли приятное впечатление, и фактически его имя присутствовало в списке игроков, за которыми следила «Барселона», за годы моей работы там.

Я считаю, что он, с его стилем игры, может адаптироваться к чемпионату Италии, даже если учесть, что Италия остается самой сложной лигой в Европе, потому что все тренеры очень много внимания уделяют тактике, и даже маленькие клубы имеют отличную игровую организацию.

В российском футболе есть и другие игроки, которые, как мне кажется, готовы к игре в Европе, такие как Зелимхан Бакаев, Чалов из ЦСКА, Шапи и Уткин из «Краснодара», также вижу перспективу у молодого защитника ЦСКА Карпова», – сказал Брайда.