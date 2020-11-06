«Будем готовить свинину с соусом». «Урал» выпустил проморолик к матчу со «Спартаком»

Пытались креативно пошутить, а получилось, что только еще больше раззадорили Спартак. Тяжко теперь будет Уралу, газа может не хватить для прожарки...
Пресс-служба «Урала» подготовила видеоанонс матча 14-го тура РПЛ против «Спартака». В частности, в нем есть фрагмент, где повар говорит о приготовлении свинины.
«Завтра будет жарко. Ждем вас на «Екатеринбург Арене», – написал клуб.
- Встреча состоится завтра, 7 ноября. Начало – в 14:00 по Москве.
- «Спартак» в случае победы возглавит РПЛ.
- «Урал», даже если выиграет, останется 11-м.
Завтра будет жарко!Ждeм вас на Екатеринбург Арене!#УралСпартак pic.twitter.com/zHsZO3nLq2— ФК Урал (@FCURAL) November 6, 2020