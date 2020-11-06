«Будем готовить свинину с соусом». «Урал» выпустил проморолик к матчу со «Спартаком»

Пресс-служба «Урала» подготовила видеоанонс матча 14-го тура РПЛ против «Спартака». В частности, в нем есть фрагмент, где повар говорит о приготовлении свинины.

«Завтра будет жарко. Ждем вас на «Екатеринбург Арене», – написал клуб.