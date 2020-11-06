Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    2 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    3 Тест: слова философа или футболиста?
    Тест: слова философа или футболиста?

    «Будем готовить свинину с соусом». «Урал» выпустил проморолик к матчу со «Спартаком»

    Пресс-служба «Урала» подготовила видеоанонс матча 14-го тура РПЛ против «Спартака». В частности, в нем есть фрагмент, где повар говорит о приготовлении свинины.

    «Завтра будет жарко. Ждем вас на «Екатеринбург Арене», – написал клуб.

    • Встреча состоится завтра, 7 ноября. Начало – в 14:00 по Москве.
    • «Спартак» в случае победы возглавит РПЛ.
    • «Урал», даже если выиграет, останется 11-м.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Урала»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:21
    Комментарии21
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2061

      baden69 5 минут назад

      Пытались креативно пошутить, а получилось, что только еще больше раззадорили Спартак. Тяжко теперь будет Уралу, газа может не хватить для прожарки...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +535

      Kokmarov 17 минут назад

      Урал просто вдуют по ходу, и пойдут они с горя шашлык есть - горе шутники.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -4

      zabo41 30 минут назад

      1b2k.info - вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер. Бесплатно!!! И самое главное честная статистика

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25443

      oyabun 32 минуты назад

      Это фигня, что на мировом уровне наши клубы пустое место, зато по части дебильного юмора впереди планеты всей.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +347

      klimovich 41 минуту назад

      Как же задолбали эти юморитсы. Перед каждой второй игрой Спартака кто-то из соперников собирается сделать шашлык или жарить свинину, и считает, что остроумно и свежо пошутил. До сблева уже.

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18890

      Боцман59rus 51 минуту назад

      ФК Договорняк поразил креативом, трибуны лучше временные разбирайте, пока снегом не завалило

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4436

      житель СПб 53 минуты назад

      Чего еще ждать от г-на Иванова и К... Я - болельщик Зенита, но мне такие комменты в адрес Спартака неприятны. Это - великий российский футбольный клуб. Тоже думаю, что Спартак только разозлится - добавили ему мотивации.

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -12

      aleks 265814 1 час назад

      Я думаю будет или 3-1 или 4-1 в пользу Спартака.Команде надо реабилитироваться

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +349

      xakep01 1 час назад

      ой заныли мясные. Хотя это ваш вечный стиль жизни, ныть и скулить, что будет если болелам спартака голову отрезать? Правильн, они еще будут 5 минут ныть, что их засудили

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +637

      партизан84 > xakep01 1 час назад

      тебе хоть 14 лет то есть?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1781

      Andrering87 > xakep01 44 минуты назад

      Да да да... Ваше нытье только если.... И да вспомни 12 год!!!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1007

      аларм дубль2 > партизан84 16 минут назад

      это же один из клонов банды алармогандошиных!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15709

      slavutiq70 1 час назад

      Глупо ,безвкусно,,,Да вообще много балаболить перед матчем плохая примета,,как говорят не говори гоп,,,,,

      10
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80349
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru