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  • Эджуке идет в дриблинг каждые семь минут в матчах ЛЕ. Минимум в два раза чаще, чем любой другой игрок

Эджуке идет в дриблинг каждые семь минут в матчах ЛЕ. Минимум в два раза чаще, чем любой другой игрок

6 ноября 2020, 14:29
18

Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке с большим отрывом лидирует по числу попыток дриблинга в текущем розыгрыше Лиги Европы.

Нигериец в среднем пытается обвести соперника каждые семь минут – это как минимум в два раза чаще, чем любой другой игрок (среди тех, кто провел на поле не менее 90 минут).

Всего у Эджуке 28 попыток дриблинга за 196 сыгранных минут в ЛЕ.

  • У форварда ЦСКА нет результативных действий в трех матчах Лиги Европы.
  • Команда занимает последнее место в группе, набрав два очка.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Opta
Лига Европы ЦСКА Эджуке Чидера
Комментарии (18)
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MEHROJ ЗЕНИТ
1604662795
Игроки цска брать не давай пас на энджуке клянусь он против нас играет
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99-й
1604663406
Был бы толк
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Skull_Boy
1604666233
А толку от этого нет
Ответить
vladimir-7
1604670188
Всё это хорошо, осталось только либо голы забивать, либо пасы отдавать хорошие партнерам.
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ZEVS71
1604670344
Когда нужно пас дать он финтит, толку с его дриблинга ноль. Доходят до штрафной и вместо ударов пасы назад и обратно на свою половину. Кто из так учит?)
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FanatSerj
1604670762
не знаю как в этой игре, а в прошлой игре ЛЕ его Влашич чуть ногами не отхренячил )) Вечно чудит.
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Мага 13
1604672107
лучше б он забивал каждые семь минут, тогда б цены ему не было)
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general.lizyukov
1604690150
Напоминает раннего Мусу, только Ахмед финтами не баловался.
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BRO_football
1604692739
А смысл? Выпендрёжа много, толку мало
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Hektor 84
1604693156
Как это отражается на результатах команды?
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