Эджуке идет в дриблинг каждые семь минут в матчах ЛЕ. Минимум в два раза чаще, чем любой другой игрок

Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке с большим отрывом лидирует по числу попыток дриблинга в текущем розыгрыше Лиги Европы.
Нигериец в среднем пытается обвести соперника каждые семь минут – это как минимум в два раза чаще, чем любой другой игрок (среди тех, кто провел на поле не менее 90 минут).
Всего у Эджуке 28 попыток дриблинга за 196 сыгранных минут в ЛЕ.
- У форварда ЦСКА нет результативных действий в трех матчах Лиги Европы.
- Команда занимает последнее место в группе, набрав два очка.
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Источник: Opta