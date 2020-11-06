Эджуке идет в дриблинг каждые семь минут в матчах ЛЕ. Минимум в два раза чаще, чем любой другой игрок

Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке с большим отрывом лидирует по числу попыток дриблинга в текущем розыгрыше Лиги Европы.

Нигериец в среднем пытается обвести соперника каждые семь минут – это как минимум в два раза чаще, чем любой другой игрок (среди тех, кто провел на поле не менее 90 минут).

Всего у Эджуке 28 попыток дриблинга за 196 сыгранных минут в ЛЕ.

У форварда ЦСКА нет результативных действий в трех матчах Лиги Европы.

Команда занимает последнее место в группе, набрав два очка.