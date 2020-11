Эджуке идет в дриблинг каждые семь минут в матчах ЛЕ. Минимум в два раза чаще, чем любой другой игрок

Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке с большим отрывом лидирует по числу попыток дриблинга в текущем розыгрыше Лиги Европы.

Нигериец в среднем пытается обвести соперника каждые семь минут – это как минимум в два раза чаще, чем любой другой игрок (среди тех, кто провел на поле не менее 90 минут).

Всего у Эджуке 28 попыток дриблинга за 196 сыгранных минут в ЛЕ.

7 – CSKA Moscow's Nigerian winger Chidera Ejuke is completing a dribble once every seven minutes on average in the UEFA Europa League this season (28 times in 196 minutes), at least twice as often as any other player with at least 90 minutes played. Livewire. pic.twitter.com/MCiO7WNmC9