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    39-летний Ибрагимович – лучший игрок Серии А в октябре

    Серия А назвала лучшего игрока турнира по итогам октября.

    Этого звания удостоился нападающий «Милана» Златан Ибрагимович.

    В прошлом месяце 39-летний швед забил четыре гола в двух матчах чемпионата Италии.

    Вручение награды Ибрагимовичу состоится 8 ноября перед матчем «Милан» – «Верона».

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    Публикация от text (@seriea) 6 Ноя 2020 в 2:12 PST

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт Серии А

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +637

      партизан84 57 минут назад

      поймал себя на мысле, что Златан сейчас похож на большинство игроков РПЛ с российским паспортом- его цена на маркете ниже чем его зарплата)))) на этом наверное сходства закончатся, ну если только еще его эго, но тут он может даже проиграть некоторым нашим)))

      0
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      Рейтинг: +1989

      swot1205 1 час назад

      е па ть он МАШИНА, не то что наши игрочишки, которые обос рались полурезервным составам в европе

      2
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      Рейтинг: +307

      Rainmaker 2 часа назад

      Лучший!

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