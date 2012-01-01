39-летний Ибрагимович – лучший игрок Серии А в октябре

Серия А назвала лучшего игрока турнира по итогам октября.

Этого звания удостоился нападающий «Милана» Златан Ибрагимович.

В прошлом месяце 39-летний швед забил четыре гола в двух матчах чемпионата Италии.

Вручение награды Ибрагимовичу состоится 8 ноября перед матчем «Милан» – «Верона».