Кейн забил 200-й гол за «Тоттенхэм» в 300-м матче за клуб

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн отличился в матче Лиги Европы против «Лудогорца».

Этот гол стал для 27-летнего футболиста 200-м в составе лондонской команды.

Английский форвард занимает третье место в списке лучших бомбардиров в истории клуба, уступая только Бобби Смиту (208) и Джимми Гривзу (266).

Кроме того, Кейн проводит 300-й матч за «Тоттенхэм» во всех турнирах.

