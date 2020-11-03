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Дзюба: «Лучше выиграть недостойно, чем проиграть достойно»

3 ноября 2020, 12:51
26

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лацио».

— Что нужно менять, чтобы игра с «Лацио» прошла не по тому же сценарию, что встреча с «Брюгге»?

— Не знаю, самое главное, наверное, то, что он должен пройти по такому сценарию, по которому «Зенит» должен победить. С «Брюгге» дома мы, конечно, должны играть более агрессивно. В начале нам это не удалось, после гола 25-30 минут мы показывали ту игру, которую все от «Зенита» ждут.

У нас есть время подготовиться. Уверен, что мы выберем правильную тактику и всe будет хорошо. Мне немного не нравится, когда, даже если российские клубы проигрывают, говорят, что это было достойно.

Лучше выиграть, и пусть говорят, что это было недостойно. В любом случае главное — выиграть. Надеюсь, мы покажем очень хороший футбол, чтобы всем нам было не стыдно, – сказал Дзюба.

  • «Зенит» сыграет с «Лацио» завтра, 4 ноября. Начало игры – в 20:55 по московскому времени.
  • У «Лацио» после двух туров ЛЧ четыре очка, в активе «Зенита» – ноль.

Источник: «Матч ТВ»
Лига чемпионов Зенит Лацио Дзюба Артем
Комментарии (26)
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Чермындыр
1604398239
Вот и вся чмошная сущность газпроекта, которую с готовностью принимает такая шлюба, как Шлюба
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AZ
1604398518
Выйграть недостойно - это типа купить судью?? Ну это Зенит умеет, только что то в ЛЧ не прокатывает...
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Garrincha58
1604399592
Дзюба ты наверное действительно тупишь что ли вы же и достойно проиграть не можете не говоря уже о недостойной победе, о чём ты!???
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Spartak Piter
1604401385
слова шлюхи
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Spartak Piter
1604401419
У этого воришки нет даже мыслей выйграть достойно!!
Ответить
rattyboy
1604409363
Философия - не его
Ответить
Armani nn
1604410944
Как это не прискорбно, но «стыдно за Зенит»
Ответить
Romio-xxx
1604413527
Вот так он и признался про чемпионство РПЛ)))
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seth343
1604414294
Признался-лучше не честно выиграть, чем честно проиграть.
Ответить
balam
1604414527
давно дурачка не было слышно...и вот.родил
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