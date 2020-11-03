Дзюба: «Лучше выиграть недостойно, чем проиграть достойно»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лацио».

— Что нужно менять, чтобы игра с «Лацио» прошла не по тому же сценарию, что встреча с «Брюгге»?

— Не знаю, самое главное, наверное, то, что он должен пройти по такому сценарию, по которому «Зенит» должен победить. С «Брюгге» дома мы, конечно, должны играть более агрессивно. В начале нам это не удалось, после гола 25-30 минут мы показывали ту игру, которую все от «Зенита» ждут.

У нас есть время подготовиться. Уверен, что мы выберем правильную тактику и всe будет хорошо. Мне немного не нравится, когда, даже если российские клубы проигрывают, говорят, что это было достойно.

Лучше выиграть, и пусть говорят, что это было недостойно. В любом случае главное — выиграть. Надеюсь, мы покажем очень хороший футбол, чтобы всем нам было не стыдно, – сказал Дзюба.