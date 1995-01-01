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    Дзюба: «Лучше выиграть недостойно, чем проиграть достойно»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лацио».

    — Что нужно менять, чтобы игра с «Лацио» прошла не по тому же сценарию, что встреча с «Брюгге»?

    — Не знаю, самое главное, наверное, то, что он должен пройти по такому сценарию, по которому «Зенит» должен победить. С «Брюгге» дома мы, конечно, должны играть более агрессивно. В начале нам это не удалось, после гола 25-30 минут мы показывали ту игру, которую все от «Зенита» ждут.

    У нас есть время подготовиться. Уверен, что мы выберем правильную тактику и всe будет хорошо. Мне немного не нравится, когда, даже если российские клубы проигрывают, говорят, что это было достойно.

    Лучше выиграть, и пусть говорят, что это было недостойно. В любом случае главное — выиграть. Надеюсь, мы покажем очень хороший футбол, чтобы всем нам было не стыдно, – сказал Дзюба.

    • «Зенит» сыграет с «Лацио» завтра, 4 ноября. Начало игры – в 20:55 по московскому времени.
    • У «Лацио» после двух туров ЛЧ четыре очка, в активе «Зенита» – ноль.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:51
    Комментарии18
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      Рейтинг: +672

      тётя ASYA 10 минут назад

      Лучше достойно умереть ,чем недостойно жить- это не про бздюбу

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2909

      Гавроша 27 минут назад

      За Зенит никогда не стыдно, мы же не свиньи!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4756

      Добрый Бобер 36 минут назад

      Давненько Дзюба не напоминал, что он за человек.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2485

      Puddle 41 минуту назад

      Лучше выиграть достойно, чем проиграть достойно

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4752

      KPCCSPB 1 час назад

      А свиньи привыкли выигрывать за счёт судей, а потом качать, типа так и надо. Тампаксы розовые, что с них взять

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -504

      Spartak Piter 1 час назад

      У этого воришки нет даже мыслей выйграть достойно!!

      4
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      Рейтинг: -504

      Spartak Piter 1 час назад

      слова шлюхи

      3
      Ответить
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      Рейтинг: -1135

      Стыдно за зенит 1 час назад

      Вы в РПЛ обычно так и делаете. Позор грязным бомжам.

      5
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      Рейтинг: +1275

      DMитрий 2 часа назад

      В данной турнирной ситуации как "Полный пи.дец" ничего другого не остаётся, как попробовать выиграть хоть как-нибудь! Расставте по всей раздевалке Лацио телики и крутите без перерыва видео, на котором Дзюба Азмуна нагибает. Возможно итальяшки насмотревшись, станут от "греха подальше" менее плотно опекать.

      0
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      Рейтинг: +2409

      neveldomha > DMитрий 50 минут назад

      Ревнуешь?))) Тебе бы на место Азмуна)))))))))))

      -1
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      Рейтинг: +11769

      Garrincha58 2 часа назад

      Дзюба ты наверное действительно тупишь что ли вы же и достойно проиграть не можете не говоря уже о недостойной победе, о чём ты!???

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