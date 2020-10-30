«Р-Спорт»: «Зенит» предупреждал «Боруссию» о попытке прохода фанатов

«Зенит» предупреждал дортмундскую «Боруссию» о том, что фанаты петербургской команды попытаются попасть на стадион во время матча Лиги чемпионов.

«Служба безопасности «Зенита» заранее предполагала, что фанаты попытаются проникнуть на стадион и предупредила об этом коллег из «Боруссии». Сделать отдельные аккредитации для посторонних людей на матч Лиги чемпионов невозможно. Клуб составляет список делегации, куда входят все – от игроков до журналистов, централизованно проводит тестирование на коронавирус и отправляет все данные не только принимающей стороне, но и в УЕФА.

На фото и записи с камер наблюдения видно, что фанаты, которые проникли на стадион, не имеют аккредитаций на груди. Пять-шесть человек воспользовались оплошностью стюардов «Боруссии» – показали российские паспорта и справки об отрицательных тестах на коронавирус, представились журналистами и прошли на стадион без аккредитаций», – сообщил источник «Р-Спорт».