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    «Р-Спорт»: «Зенит» предупреждал «Боруссию» о попытке прохода фанатов

    «Зенит» предупреждал дортмундскую «Боруссию» о том, что фанаты петербургской команды попытаются попасть на стадион во время матча Лиги чемпионов.

    «Служба безопасности «Зенита» заранее предполагала, что фанаты попытаются проникнуть на стадион и предупредила об этом коллег из «Боруссии». Сделать отдельные аккредитации для посторонних людей на матч Лиги чемпионов невозможно. Клуб составляет список делегации, куда входят все – от игроков до журналистов, централизованно проводит тестирование на коронавирус и отправляет все данные не только принимающей стороне, но и в УЕФА.

    На фото и записи с камер наблюдения видно, что фанаты, которые проникли на стадион, не имеют аккредитаций на груди. Пять-шесть человек воспользовались оплошностью стюардов «Боруссии» – показали российские паспорта и справки об отрицательных тестах на коронавирус, представились журналистами и прошли на стадион без аккредитаций», – сообщил источник «Р-Спорт».

    • Ранее «Боруссия» собиралась подать жалобу на «Зенит». Дортмундцы полагали, что клуб из России изготовил аккредитации для ограниченного числа собственных фанатов, которые смогли пройти на стадион под видом прессы.
    • Матч проходил при пустых трибунах из-за пандемии коронавируса.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 16:25
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1773

      ФК Пупсик 39 минут назад

      Технарь боруссии, они не сумели обеспечить безопасность матча!

      1
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      Рейтинг: +3500

      Павелий 1 час назад

      Их предупредили: "Если из задницы будут торчать файеры, то это не журналисты!"

      -2
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      Рейтинг: +9805

      alarm > Павелий 1 час назад

      ... а спартачи. которые неоднократно были застуканы за проносом файеров в неимоверных количествах. даже как-то неудобно задавать вопрос, как в тебя столько влезает.

      0
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      ...
      Рейтинг: +9805

      alarm > Павелий 1 час назад

      Очередной фанат "Спартака" пытался пронести на матч запрещенные вещи внутри себя - в заднем проходе. На этом раз казус произошел в Саранске, где московский клуб "бился" с местной "Мордовией". Ранее полиция рассказала, что еще один болельщик "красно-белых" пытался пронести в том же месте на дерби "ЦСКА-Спартак" ©

      АХАХА! можешь даже бежать в гуглы и судорожно пытаться найти ответку - от этого твоё очко не станет менее легендарным в ваших широких (во всех смыслах) тарасофских кругах))

      1
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      ...
      Рейтинг: +21944

      пьяныйхоровод > Павелий 51 минуту назад

      У кого то стюарды проверяли задницы ? Никогда с подобным не сталкивался . Походу проверяли у тебя одного .

      2
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      Рейтинг: +9805

      alarm 1 час назад

      t.me/mashmoyka
      там всё уже разобрано

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      Рейтинг: +4856

      порт 1 час назад

      Если стюарды лохи, то это их проблемы, а болельщикам браво.

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