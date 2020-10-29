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    Четыре клуба РПЛ заработали одно очко и забили один гол во втором туре еврокубков

    Клубы РПЛ сыграли свои матчи во втором туре группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы.

    Российские команды потерпели три поражения и добыли одну ничью. Разница забитых и пропущенных голов – 1:8.

    Единственное очко во втором туре еврокубков заработал ЦСКА благодаря домашней ничьей с загребским «Динамо» (0:0).

    Единственный гол на этой неделе в активе «Локомотива» – полузащитник Антон Миранчук забил «Баварии», но его команда все равно проиграла со счетом 1:2.

    «Зенит» и «Краснодар» в среду уступили всухую. Петербуржцы в гостях потерпели поражение от дортмундской «Боруссии» (0:2), а краснодарцы дома были разгромлены «Челси» (0:4).

    У российских команд ни одной победы в восьми матчах текущего евросезона

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    29.10.2020 23:41
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