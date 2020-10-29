Четыре клуба РПЛ заработали одно очко и забили один гол во втором туре еврокубков

Клубы РПЛ сыграли свои матчи во втором туре группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Российские команды потерпели три поражения и добыли одну ничью. Разница забитых и пропущенных голов – 1:8.

Единственное очко во втором туре еврокубков заработал ЦСКА благодаря домашней ничьей с загребским «Динамо» (0:0).

Единственный гол на этой неделе в активе «Локомотива» – полузащитник Антон Миранчук забил «Баварии», но его команда все равно проиграла со счетом 1:2.

«Зенит» и «Краснодар» в среду уступили всухую. Петербуржцы в гостях потерпели поражение от дортмундской «Боруссии» (0:2), а краснодарцы дома были разгромлены «Челси» (0:4).

У российских команд ни одной победы в восьми матчах текущего евросезона