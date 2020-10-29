ФИФА поддержала арбитра-гея из Норвегии

Международная федерация футбола выразила поддержку норвежскому арбитру Тому Харальду Хагену, признавшемуся в понедельник в своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

«ФИФА выражает поддержку Хагену за это смелое решение. Каминг-аут активного участника футбольной деятельности, а также положительная реакция, вызванная этим, является четким сигналом о поддержке разнообразия. Футбол должен быть для всех, и смелый шаг Тома важен, чтобы проложить путь и дать всем почувствовать себя в нашей игре в безопасности и желанными гостями», – сказала директор ФИФА по социальной ответственности и образованию Джойс Кук.

Хаген – бывший судья ФИФА. В 2013 году он обслуживал матч сборной России в отборочном турнире к чемпионату мира против сборной Северной Ирландии и лигочемпионскую игру «Зенита» с «Порту».