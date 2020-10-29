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ФИФА поддержала арбитра-гея из Норвегии

29 октября 2020, 14:30
27

Международная федерация футбола выразила поддержку норвежскому арбитру Тому Харальду Хагену, признавшемуся в понедельник в своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

«ФИФА выражает поддержку Хагену за это смелое решение. Каминг-аут активного участника футбольной деятельности, а также положительная реакция, вызванная этим, является четким сигналом о поддержке разнообразия. Футбол должен быть для всех, и смелый шаг Тома важен, чтобы проложить путь и дать всем почувствовать себя в нашей игре в безопасности и желанными гостями», – сказала директор ФИФА по социальной ответственности и образованию Джойс Кук.

Хаген – бывший судья ФИФА. В 2013 году он обслуживал матч сборной России в отборочном турнире к чемпионату мира против сборной Северной Ирландии и лигочемпионскую игру «Зенита» с «Порту».

Источник: Официальный сайт ФИФА
Хаген Том-Харальд
Комментарии (27)
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spam2009
1603975472
как она его поддержала - разрешила свисток в виде фаллоса использовать
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Добрый Бобер
1603978401
Су-дья - пи-@@-рас!!!
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slavа0508
1603979523
Куда мир катится???Ну нравится кому в очко друга друга долбить,так пускай долбят,,,только не надо везде об этом кричать и рекламировать такой образ жизни,,,,Не надо что бы дети постоянно слышали об этом и притом как о чём то положительном,,,,,
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Dr.Metal
1603980933
Какой кошмар. У нас даже конституцией запрещена *********. Слава Богу, что я живу в России
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spartak.064
1603981309
Да достал уже этот цивилизованный мир то на колени становись не понятно за какие грехи,то перед любителями в очко при сунуть другому преклоняйся,,,
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Из Твери Леха
1603983930
Вырождаются викинги. А почему бы не перенести штаб-квартиру ФИФА куда-нибудь в Катара или Саудию? Там небось подобные одобрения не проканали бы.
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Sergh4
1603985578
Теперь крачалка судья *****, это не оскорбление!
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Bivaliy67
1603989311
Орден, бл.. ему ещё вручите! Каким боком это к футболу???
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Михаил_Боярский
1603990184
То есть можно кричать судья тридварас и типа норм?)
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kvm
1603997434
пусть бомжей-глиномесов судит...
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