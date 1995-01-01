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    ФИФА поддержала арбитра-гея из Норвегии

    Международная федерация футбола выразила поддержку норвежскому арбитру Тому Харальду Хагену, признавшемуся в понедельник в своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

    «ФИФА выражает поддержку Хагену за это смелое решение. Каминг-аут активного участника футбольной деятельности, а также положительная реакция, вызванная этим, является четким сигналом о поддержке разнообразия. Футбол должен быть для всех, и смелый шаг Тома важен, чтобы проложить путь и дать всем почувствовать себя в нашей игре в безопасности и желанными гостями», – сказала директор ФИФА по социальной ответственности и образованию Джойс Кук.

    Хаген – бывший судья ФИФА. В 2013 году он обслуживал матч сборной России в отборочном турнире к чемпионату мира против сборной Северной Ирландии и лигочемпионскую игру «Зенита» с «Порту».

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    Источник: Официальный сайт ФИФА

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11323

      KLIM777 9 минут назад

      Сейчас еще акцию надо запустить, чтобы все игроки перед матчем обнимали друг друга.

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