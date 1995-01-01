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    Лига чемпионов. «Зенит» уступил «Боруссии» в Дортмунде, ни разу не пробив в створ

    «Зенит» уступил дортмундской «Боруссии» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Первый мяч на 78-й минуте забил Джейдон Санчо – он реализовал пенальти. Второй гол на счету Эрлинга Холанда.

    «Зенит» не нанес ни одного удара в створ ворот «Боруссии».

    Лига чемпионов. Группа F. 2-й тур

    Боруссия Д (Германия) – Зенит (Россия) – 2:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Санчо, 78 (с пенальти); 2:0 – Холанд, 90+1.

    «Боруссия» Д: Бюрки, Геррейру, Аканжи, Хуммельс, Менье, Дауд (Азар, 67), Витсель, Рейна (Беллингем, 84), Ройс (Брандт, 74), Холанд, Санчо (Дилэйни, 84).

    «Зенит»: Кержаков, Сантос, Ракицкий, Ловрен, Караваев, Барриос (Сутормин, 81), Вендел, Ерохин, Кузяев (Оздоев, 71), Дриусси (Жирков, 74), Дзюба (Мостовой, 46).

    Предупреждения: нет – Кузяев, 25; Караваев, 78.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии142
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      Рейтинг: +2481

      Snek 12 минут назад

      Ну что там с Почеттино, вот что интересно...

      1
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      Рейтинг: +2794

      Гавроша > Snek 10 минут назад

      Надо у свиней спросить - утка-то из тарасовки!

      0
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      Рейтинг: +2481

      Snek > Гавроша 9 минут назад

      В роли свиней сейчас Зенит.

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      Рейтинг: +1654

      Andrering87 > Snek 4 минуты назад

      Да не обращай внимание на него, он неадекват!!

      0
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      Рейтинг: +2794

      Гавроша 20 минут назад

      Не повезло немножно, а так могли бы и вничью сыграть.

      1
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      ...
      Рейтинг: +1654

      Andrering87 > Гавроша 9 минут назад

      Ну да ну да... Зенит ничего в матче не сделал, не показал игры, 0 ударов в створ.. Боруссия играла вообще не напрягаясь, у нее был эконом режим и при этом они победили!!! Зенит хуже всех сыграл из наших команд по игре, что в том туре ЛЧ, что в этом... Какое там не повезло немножко...

      0
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      Рейтинг: +1654

      Andrering87 > Гавроша 40 секунд назад

      Дзюба сегодня упал и просит штрафной, руки поднимает.. Забыл наверно, что это не РПЛ, что тут судят по-другому....

      0
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      Рейтинг: +8858

      paracetamol 25 минут назад

      Придурок Караваев все испортил!

      -1
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      Рейтинг: -950

      Ceнит 33 минуты назад

      позорище фнлвское

      0
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      Рейтинг: +4732

      vladik12 47 минут назад

      Если это был автобус, то старый ржавый "сарай".

      1
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      Рейтинг: +4732

      vladik12 48 минут назад

      Стыдно за немытых.

      5
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      Рейтинг: +9745

      alarm > vladik12 41 минуту назад

      свиньи никогда не моются - только в грязи лежат и похрюкивают. как ты.

      1
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      Рейтинг: +4732

      vladik12 > alarm 40 минут назад

      Надеюсь, ты из бани свои высеры пишешь? А то вонизма неимоверная.

      0
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      Рейтинг: +12792

      derrik2000 48 минут назад

      Мне всё таки как-то непонятно- а почему Семак не использовал ГЛАВНОЕ СЕКРЕТНОЕ оружие?
      Я имею в виду Ракицкого.
      Ему нужно было в последней 15-минутке мяч к ноге привязать и, как "В монологе старого болельщика" Жванецкого, "поднять, разогреть, разогнать и напугать".
      Он бы силой инерции своей задницы как ракета пронёсся до ворот Боруссии, даже бы их вратарь от греха подальше от ворот отпрыгнул.
      А потом бы Ракицкий, как инженер Карасик в фильме "Вратарь": "один-ноль Кандидову, два-ноль Кандидову, три-ноль Кандидову..."
      ))))

      Что, Семак этот фильм не смотрел?
      Плохо, однако.

      1
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      Рейтинг: +4732

      vladik12 49 минут назад

      Вот вам и бумажный чемпион.

      4
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      Рейтинг: +379

      rammax fcsm 52 минуты назад

      Липовых чемпионов в европе НИЗЛОЖИЛИ..
      И Х УЙ на воротник им знатный положили...
      И Брюгге, и Дортмунд совали им за щёку...
      Такая вот у бОмжей (судейско-лжечемпионская) подоплёка!!!

      7
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      Рейтинг: +4029

      dinar7777dinar > rammax fcsm 50 минут назад

      )))))))))))))))))))))))

      1
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      Рейтинг: +3378

      мы_не_рабы 52 минуты назад

      Ничего необычного не увидел. Удивил только Локо - игрой, настроем, тренерскими решениями. Зениту пора менять тренера - Семак, только для внутреннего пользования. Краснодар подвёл лимит - основные легионеры сломались, а заменить не кем. Вообщем всё тоскливо. Жду армейцев, всё таки Лига Европы не Лига Чемпионов.

      6
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      Рейтинг: +2794

      Гавроша > мы_не_рабы 19 минут назад

      А у Зенита малоком и азмун наверное весь матч играли?

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