Лига чемпионов. «Зенит» уступил «Боруссии» в Дортмунде, ни разу не пробив в створ

«Зенит» уступил дортмундской «Боруссии» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Первый мяч на 78-й минуте забил Джейдон Санчо – он реализовал пенальти. Второй гол на счету Эрлинга Холанда.

«Зенит» не нанес ни одного удара в створ ворот «Боруссии».

Лига чемпионов. Группа F. 2-й тур

Боруссия Д (Германия) – Зенит (Россия) – 2:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Санчо, 78 (с пенальти); 2:0 – Холанд, 90+1.

«Боруссия» Д: Бюрки, Геррейру, Аканжи, Хуммельс, Менье, Дауд (Азар, 67), Витсель, Рейна (Беллингем, 84), Ройс (Брандт, 74), Холанд, Санчо (Дилэйни, 84).

«Зенит»: Кержаков, Сантос, Ракицкий, Ловрен, Караваев, Барриос (Сутормин, 81), Вендел, Ерохин, Кузяев (Оздоев, 71), Дриусси (Жирков, 74), Дзюба (Мостовой, 46).

Предупреждения: нет – Кузяев, 25; Караваев, 78.

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