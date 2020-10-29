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  • Лига чемпионов. «Зенит» уступил «Боруссии» в Дортмунде, ни разу не пробив в створ

Лига чемпионов. «Зенит» уступил «Боруссии» в Дортмунде, ни разу не пробив в створ

29 октября 2020, 00:51
147

«Зенит» уступил дортмундской «Боруссии» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Первый мяч на 78-й минуте забил Джейдон Санчо – он реализовал пенальти. Второй гол на счету Эрлинга Холанда.

«Зенит» не нанес ни одного удара в створ ворот «Боруссии».

Лига чемпионов. Группа F. 2-й тур

Боруссия Д (Германия) – Зенит (Россия) – 2:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Санчо, 78 (с пенальти); 2:0 – Холанд, 90+1.

«Боруссия» Д: Бюрки, Геррейру, Аканжи, Хуммельс, Менье, Дауд (Азар, 67), Витсель, Рейна (Беллингем, 84), Ройс (Брандт, 74), Холанд, Санчо (Дилэйни, 84).

«Зенит»: Кержаков, Сантос, Ракицкий, Ловрен, Караваев, Барриос (Сутормин, 81), Вендел, Ерохин, Кузяев (Оздоев, 71), Дриусси (Жирков, 74), Дзюба (Мостовой, 46).

Предупреждения: нет – Кузяев, 25; Караваев, 78.

Календарь Лиги чемпионов

Турнирные таблицы Лиги чемпионов

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Зенит Боруссия Д
Комментарии (147)
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NewLife
1603922456
зюба падал, падал, падал, а судья даже и не пукнул. Вилков бы давно уже сопернику несколько карточек показал. Обидели судьи деревянного.
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Грусть на Неве
1603922613
Сегодня нам показали на наше место без карманных судей(( Очень грустно, но уже привыкаю.
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Мага 13
1603922698
все бы ничего, да гаврюшу жалко, завтра когда результат игры узнает опять плакать будет
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Masteralex
1603923061
честно говоря, даже не жалко, есть клубы, которые вкладывают в академию и растят своих звёзд: Краснодар, ЦСКА, Локо, а Зенит пылесосит рынок состоявшихся игроков с российским паспортом, тратит тонны незаработанного бабла на зарубежных игроков, а потом ещё ноют что недостаточно усилились перед ЛЧ, как ни посмотри это называется обосрались, бабло потрачено впустую
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MEHROJ ЗЕНИТ
1603923125
Спасибо Сергей Богданович мою любимую Зенит превратили в уфу Боже дай нам сил пережит это трудное время
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Axe111
1603923208
Ну что ж, два матча в лч нашего ВЕЛИКОГО ЧЕМПИОНА ЧЕМПИОНАТА РОССИИ!!!! ( ПОМОЙКИ) Что имеем,позор и стыд,что б сделать хотя бы несколько передач НА СВОЕЙ ПОЛОВИНЕ,ТО ИГРАЮТ ЧЕРЕЗ ЗАЩИТНИКОВ ИЛИ ВРАТАРЯ!!! ЭТО ЧЕМПИОН РОССИИ НАПОМИНАЮ!!!! В матче с Боруссией ниодной комбинации в атаке,подчеркну НИОДНОЙ!!!!! ПОЗОРИЩЕ И КЛОУНАДА!!!! ЗЕНИТ ГОВНО ЭТО ПО ФАКТУ!!!!!
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ZENIT-59
1603923359
Семак проиграл третий матч подряд.Сегодня было 0! ударов по воротам!!Что это было!? Какой вид спорта показал Зенит?Я болею за клуб довольно давно,но чтобы команда не нанесла ни одного удара по воротам такого не припомню.Даже во времена худших времён клуба такого позора я не наблюдал Всё очень плохо!
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rammax fcsm
1603923668
Липовых чемпионов в европе НИЗЛОЖИЛИ.. И Х УЙ на воротник им знатный положили... И Брюгге, и Дортмунд совали им за щёку... Такая вот у бОмжей (судейско-лжечемпионская) подоплёка!!!
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vladik12
1603923908
Стыдно за немытых.
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sobaka120982
1603945267
Какое же гав..о этот клуб из питера.... столбит 1 место у нас в чемпионате что бы вот так раз за разом обсераться в Европе??? Семак ауууууу ты уверен что тренер это призвание???
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