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    Мбаппе – самый быстрый футболист Лиги чемпионов-2019/20

    УЕФА составила рейтинг самых быстрых футболистов, принимавших участие в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов.

    Рейтинг возглавил нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе – в матче с «Баварией» он сумел разогнаться до 33,98 км/ч. Вторым стал защитник «Лейпцига» Лукас Клостерманн (33,82 км/ч в игре с «ПСЖ»), третьим – полузащитник «Аталанты» Ханс Хатебур (33,71 км/ч в матче с «ПСЖ»).

    • Сразу восемь футболистов попали в топ-10 после матчей «ПСЖ».
    • Мбаппе – четвертый в списке самых быстрых футболистов 2020 года.

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    Источник: твиттер Мигеля Дилейни

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