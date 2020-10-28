Мбаппе – самый быстрый футболист Лиги чемпионов-2019/20

УЕФА составила рейтинг самых быстрых футболистов, принимавших участие в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов.
Рейтинг возглавил нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе – в матче с «Баварией» он сумел разогнаться до 33,98 км/ч. Вторым стал защитник «Лейпцига» Лукас Клостерманн (33,82 км/ч в игре с «ПСЖ»), третьим – полузащитник «Аталанты» Ханс Хатебур (33,71 км/ч в матче с «ПСЖ»).
- Сразу восемь футболистов попали в топ-10 после матчей «ПСЖ».
- Мбаппе – четвертый в списке самых быстрых футболистов 2020 года.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер Мигеля Дилейни