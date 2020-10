Мбаппе – самый быстрый футболист Лиги чемпионов-2019/20

УЕФА составила рейтинг самых быстрых футболистов, принимавших участие в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов.

Рейтинг возглавил нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе – в матче с «Баварией» он сумел разогнаться до 33,98 км/ч. Вторым стал защитник «Лейпцига» Лукас Клостерманн (33,82 км/ч в игре с «ПСЖ»), третьим – полузащитник «Аталанты» Ханс Хатебур (33,71 км/ч в матче с «ПСЖ»).

Very interesting from Uefa's technical report of last season's Champions League – the fastest sprintersMbappe predictably on top pic.twitter.com/gIqHjJvS1C