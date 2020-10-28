«Локомотив» прикрепил видео со звонящим Сухиной в посте об отмене пенальти

Ведя текстовую трансляцию матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии» (1:2), пресс-служба «Локомотива» опубликовала видео со звонящим по телефону Станиславом Сухиной. Оно было прикреплено к посту об отмене пенальти.
Сухина, бывший арбитр, занимает должность начальника команды. В частности, в его обязанности входит работа с рефери (встреча, подготовка судейской, протоколов и т.д.).
- «Локомотив» идет в группе третьим.
- В следующем туре Лиги чемпионов россияне сыграют с «Атлетико».
- Сухина обслуживал матчи чемпионата России с 2000 по 2012 год.
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Источник: твиттер «Локомотива»