«Локомотив» прикрепил видео со звонящим Сухиной в посте об отмене пенальти

Ведя текстовую трансляцию матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии» (1:2), пресс-служба «Локомотива» опубликовала видео со звонящим по телефону Станиславом Сухиной. Оно было прикреплено к посту об отмене пенальти.

Сухина, бывший арбитр, занимает должность начальника команды. В частности, в его обязанности входит работа с рефери (встреча, подготовка судейской, протоколов и т.д.).

«Локомотив» идет в группе третьим.

В следующем туре Лиги чемпионов россияне сыграют с «Атлетико».

Сухина обслуживал матчи чемпионата России с 2000 по 2012 год.