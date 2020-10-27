«Локомотив» прикрепил видео со звонящим Сухиной в посте об отмене пенальти

Ведя текстовую трансляцию матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии» (1:2), пресс-служба «Локомотива» опубликовала видео со звонящим по телефону Станиславом Сухиной. Оно было прикреплено к посту об отмене пенальти.

Сухина, бывший арбитр, занимает должность начальника команды. В частности, в его обязанности входит работа с рефери (встреча, подготовка судейской, протоколов и т.д.).