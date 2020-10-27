Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    2 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    3 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол

    «Локомотив» прикрепил видео со звонящим Сухиной в посте об отмене пенальти

    Ведя текстовую трансляцию матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии» (1:2), пресс-служба «Локомотива» опубликовала видео со звонящим по телефону Станиславом Сухиной. Оно было прикреплено к посту об отмене пенальти.

    Сухина, бывший арбитр, занимает должность начальника команды. В частности, в его обязанности входит работа с рефери (встреча, подготовка судейской, протоколов и т.д.).

    • «Локомотив» идет в группе третьим.
    • В следующем туре Лиги чемпионов россияне сыграют с «Атлетико».
    • Сухина обслуживал матчи чемпионата России с 2000 по 2012 год.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Локомотива»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:45
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80149
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru