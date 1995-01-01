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    Вилена – о матче с «Челси»: «Главное – быть в хорошем настрое»

    Полузащитник «Краснодара» Тонни Вилена поделился мнением о предстоящем матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси».

    «Думаю, будет отличая игра и отличная возможность показать себя. Насколько тяжело играть в таком графике? Мы не думаем об этом. Мы должны быть готовы к любому матчу. Очень большую роль играет ментальная заряженность. Главное – быть в хорошем настрое. «Челси» – фаворит группы? Да, можно так сказать. Но каждая игра – отдельное событие, и мы увидим, что будет дальше. Матчи с «Челси» и «Спартаком» – разные, мы уже не можем думать о прошлой игре. Все мысли только о предстоящем матче», — сказал Вилена.

    • «Краснодар сыграет с «Челси» завтра, 28 октября.
    • Начало игры – в 19:55 по московскому времени.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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