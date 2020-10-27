Вилена – о матче с «Челси»: «Главное – быть в хорошем настрое»

Полузащитник «Краснодара» Тонни Вилена поделился мнением о предстоящем матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси».

«Думаю, будет отличая игра и отличная возможность показать себя. Насколько тяжело играть в таком графике? Мы не думаем об этом. Мы должны быть готовы к любому матчу. Очень большую роль играет ментальная заряженность. Главное – быть в хорошем настрое. «Челси» – фаворит группы? Да, можно так сказать. Но каждая игра – отдельное событие, и мы увидим, что будет дальше. Матчи с «Челси» и «Спартаком» – разные, мы уже не можем думать о прошлой игре. Все мысли только о предстоящем матче», — сказал Вилена.