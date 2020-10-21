«Манчестер Юнайтед» впервые в истории выиграл 10 матчей подряд в гостях

«Манчестер Юнайтед» победил «ПСЖ» на выезде (2:1) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов и установил новое клубное достижение.

«МЮ» впервые в своей истории выиграл 10 гостевых матчей подряд во всех турнирах. В последний раз команда Сульшера не побеждала на выезде 19 июня – тогда «Юнайтед» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (1:1).