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  • Глушаков: «Я бился за «Спартак». А фанаты настраивают молодых ребят против меня»

Глушаков: «Я бился за «Спартак». А фанаты настраивают молодых ребят против меня»

18 октября 2020, 09:07
8

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков пожаловался на болельщиков «Спартака». По его мнению, фанаты негативно настраивают футболистов москвичей.

– Вас сегодня болельщики «Спартака» оскорбляли с трибун...

– Я спокоен. Уже говорил во флэш-интервью, что это только подбадривает. Они могут кричать все, что хотят. Но по факту им надо было бы встретиться со мной.

Я неоднократно был готов поговорить с лидерами фан-движения, но они не выходят со мной на связь. Не хотят встречаться... И это не просто так.

– Думаете?

– Не надо болельщиков из деревень, сел, несведущих мальчиков настраивать против Глушакова! Глушакову нечего скрывать, он чист. Почитайте интервью футболистов, которые ушли из «Спартака». И никто из них не понимает, почему меня оскорбляют с трибун.

Я долго молчал. Но сейчас могу сказать: если у них есть ко мне вопросы, то пусть подойдут и предъявят мне в лицо. А писать и кричать всякие гадости... Мне неинтересно это все.

Я бился за клуб, за коллектив, за ребят. За команду. Мне нечего скрывать. А активисты фан-движения настраивают молодых ребят против меня. Но я готов еще раз повторить: открыт для диалога, приходите – пообщаемся. Если есть что-то мне предъявить.

  • Глушаков брал со «Спартаком» чемпионство.
  • «Химки» лишь засчет дополнительных показателей не идут в зоне вылета РПЛ.
  • «Спартак» делит лидерство.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Химки Спартак Глушаков Денис
Комментарии (8)
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kvm
1603004076
раздухарился после миллеровки...
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Hektor 84
1603004188
Шлюшаков нагло врет. Когда Фаны хотели с тобой побеседовать по душам прятался как крыса.
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САДЫЧОК
1603011446
Глушаков-ты украл у Спартака сезон , своей гнилью !
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Бухбух
1603011990
Глушаков почувствовал себя в Спартаке, как Месси в Барсе. Так что правда на стороне фанатов.
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Боцман59rus
1603012337
Ты для нас пройденный этап, надеюсь руководство сделает выводы.... примером для меня является микроклимат в ЦСКА, все тихо без эмоций и скандалов, уважение за это и клубу и болелам... а ты сиди на попе ровно, привлекай внимание игрой, а не прошлогодним грязным бельем)>))) .,..мы идём вперёд.
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САДЫЧОК
1603016515
Этот тип даже сейчас , оскорбил людей из деревень, сел , хотя сам оттуда , а также всех , кто считает его поступок омерзительным !
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a_who
1603016749
Играть надо было а не лезть в "политику".
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