Глушаков: «Я бился за «Спартак». А фанаты настраивают молодых ребят против меня»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков пожаловался на болельщиков «Спартака». По его мнению, фанаты негативно настраивают футболистов москвичей.

– Вас сегодня болельщики «Спартака» оскорбляли с трибун...

– Я спокоен. Уже говорил во флэш-интервью, что это только подбадривает. Они могут кричать все, что хотят. Но по факту им надо было бы встретиться со мной.

Я неоднократно был готов поговорить с лидерами фан-движения, но они не выходят со мной на связь. Не хотят встречаться... И это не просто так.

– Думаете?

– Не надо болельщиков из деревень, сел, несведущих мальчиков настраивать против Глушакова! Глушакову нечего скрывать, он чист. Почитайте интервью футболистов, которые ушли из «Спартака». И никто из них не понимает, почему меня оскорбляют с трибун.

Я долго молчал. Но сейчас могу сказать: если у них есть ко мне вопросы, то пусть подойдут и предъявят мне в лицо. А писать и кричать всякие гадости... Мне неинтересно это все.

Я бился за клуб, за коллектив, за ребят. За команду. Мне нечего скрывать. А активисты фан-движения настраивают молодых ребят против меня. Но я готов еще раз повторить: открыт для диалога, приходите – пообщаемся. Если есть что-то мне предъявить.