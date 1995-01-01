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    Глушаков: «Я бился за «Спартак». А фанаты настраивают молодых ребят против меня»

    Полузащитник «Химок» Денис Глушаков пожаловался на болельщиков «Спартака». По его мнению, фанаты негативно настраивают футболистов москвичей.

    – Вас сегодня болельщики «Спартака» оскорбляли с трибун...

    – Я спокоен. Уже говорил во флэш-интервью, что это только подбадривает. Они могут кричать все, что хотят. Но по факту им надо было бы встретиться со мной.

    Я неоднократно был готов поговорить с лидерами фан-движения, но они не выходят со мной на связь. Не хотят встречаться... И это не просто так.

    – Думаете?

    – Не надо болельщиков из деревень, сел, несведущих мальчиков настраивать против Глушакова! Глушакову нечего скрывать, он чист. Почитайте интервью футболистов, которые ушли из «Спартака». И никто из них не понимает, почему меня оскорбляют с трибун.

    Я долго молчал. Но сейчас могу сказать: если у них есть ко мне вопросы, то пусть подойдут и предъявят мне в лицо. А писать и кричать всякие гадости... Мне неинтересно это все.

    Я бился за клуб, за коллектив, за ребят. За команду. Мне нечего скрывать. А активисты фан-движения настраивают молодых ребят против меня. Но я готов еще раз повторить: открыт для диалога, приходите – пообщаемся. Если есть что-то мне предъявить.

    • Глушаков брал со «Спартаком» чемпионство.
    • «Химки» лишь засчет дополнительных показателей не идут в зоне вылета РПЛ.
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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +9285

      alarm 34 минуты назад

      грызутся рылы)

      1
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      Рейтинг: +18542

      Боцман59rus 52 минуты назад

      Ты для нас пройденный этап, надеюсь руководство сделает выводы.... примером для меня является микроклимат в ЦСКА, все тихо без эмоций и скандалов, уважение за это и клубу и болелам...
      а ты сиди на попе ровно, привлекай внимание игрой, а не прошлогодним грязным бельем)>))) .,..мы идём вперёд.

      0
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      Рейтинг: +2296

      Бухбух 57 минут назад

      Глушаков почувствовал себя в Спартаке, как Месси в Барсе. Так что правда на стороне фанатов.

      3
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      Рейтинг: +5141

      САДЫЧОК 1 час назад

      Глушаков-ты украл у Спартака сезон , своей гнилью !

      4
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      Рейтинг: +14609

      silver29 2 часа назад

      Глушак сам вылез из глубокой провинции, перефразируя можно сказать мальчик может уехать из села, но село из мальчика уехать не может. Ты для болельщиков останешься мразью интриганской (((( и не о чем с тобой разговаривать.

      7
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      Рейтинг: +5067

      maior-60 > silver29 1 час назад

      Полностью поддерживаю.

      5
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      Рейтинг: +680

      Ужас Бората 2 часа назад

      Сам против себя настроил. Нечего было против Карреры подлости делать.

      5
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      Рейтинг: +5879

      Hektor 84 3 часа назад

      Шлюшаков нагло врет. Когда Фаны хотели с тобой побеседовать по душам прятался как крыса.

      6
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      Рейтинг: +1352

      kvm 3 часа назад

      раздухарился после миллеровки...

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