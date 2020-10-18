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  • Матч «Краснодар» – «Рубин» могут переиграть из-за нарушения Вилковым протокола VAR

Матч «Краснодар» – «Рубин» могут переиграть из-за нарушения Вилковым протокола VAR

18 октября 2020, 00:49
31

«Рубин» направил жалобу на судейство в матче 11-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:3). По мнению казанцев, главный судья Михаил Вилков нарушил протокол VAR.

На 43-й минуте защитник «Рубина» Илья Самошников сыграл рукой в своей штрафной, но смотреть видео Вилков направился уже после возобновления игры. В данном случае нельзя было обращаться к VAR после того, как мяч уже вновь ввели в игру. Казанцы отразили это в протесте, пишет «БИЗНЕС Online».

По итогам эпизода Вилков назначил пенальти. Если компетентные органы согласятся с аргументацией «Рубина», матч может быть переигран, поскольку был нарушен протокол VAR.

  • «Краснодар» идет в таблице РПЛ шестым.
  • «Рубин» – девятый.
  • В следующем туре казанцы сыграют в гостях с «Зенитом».

Источник: «БИЗНЕС Online»
Россия. Премьер-лига Краснодар Рубин Вилков Михаил
Комментарии (31)
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derrik2000
1602973219
Интересно, а "свойского" судью Вилкова опять Газпром отстоит или всё таки назначат переигровку? Учитывая ВСЕ судейские скандалы, так или иначе связанные с Вилковым как арбитром в поле, так и арбитром на VAR, всё спустят на тормозах. Мне любопытно: Вилков чей-то из "сильновластных" структур СЫН, ЗЯТЬ или любовник??? D
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FanatSerj
1602976147
Казалось бы ВАР помогает, должно было стать лучше и справедливее, причем так оно и было на ЧМ, даже на тестовых матчах РПЛ, но как за него взялся МАТЧ ТВ вернее всё это ГАЗПРОМ то всё скатилось в ещё худшее состояние чем было до ВАР. Теперь судьи и на поле косячут, так ещё и в ВАР судьи как то ещё больше вносят хаоса в судейство. Может это такая стратегия потом сказать, ну видите ВАР фигня не помогает, с ним только хуже и отказаться от него.
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Рубинище
1602989670
Вилкова на всегда нужно отстранить.
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Бухбух
1602995219
Не фанат Краснодара, но пенальти чистейший, даже из Рубина никто это не оспаривал. Видимо в Рубине не знают, что такое "спортивный принцип". Интересно, а если бы Рубин выиграл или сыграл вничью, была бы жалоба? Наверно, нет.
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kvm
1602997199
все расходы по переигровке повесить на Вилкова
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Retiremen_VMF
1603004523
Рубин не принимает поражение? Рубин считает, что игра ими проиграна не по делу? Пенальти там не было? Рейтинг себе они этим письмом у судей явно не повышают. Понятно, что Слуцкий объявил войну судьям, но соперники то причем? Требуя отмены они делают хуже только Краснодару и себе. Хочешь воевать, воюй сам! Чистый слив "быкам" второго состава вчера наблюдала страна.После боя обычно руками не машут!
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mamba9090909
1603004936
Игра рукой была? Была. Так чего пищать?!!
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polt
1603010845
Да ни какой переигровки не будет. Ну нарушили, и что? У нас это в порядке вещей.
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Январь 59
1603012788
Игра рукой была, во втором тайме было ещё два гола . Претензии к судейству, а не к переигровке.
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ААМ
1603021312
При уровне нашего судейства можно переиграть минимум четверть матчей. Так что от мёртвого осла уши".
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