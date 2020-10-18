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    Матч «Краснодар» – «Рубин» могут переиграть из-за нарушения Вилковым протокола VAR

    «Рубин» направил жалобу на судейство в матче 11-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:3). По мнению казанцев, главный судья Михаил Вилков нарушил протокол VAR.

    На 43-й минуте защитник «Рубина» Илья Самошников сыграл рукой в своей штрафной, но смотреть видео Вилков направился уже после возобновления игры. В данном случае нельзя было обращаться к VAR после того, как мяч уже вновь ввели в игру. Казанцы отразили это в протесте, пишет «БИЗНЕС Online».

    По итогам эпизода Вилков назначил пенальти. Если компетентные органы согласятся с аргументацией «Рубина», матч может быть переигран, поскольку был нарушен протокол VAR.

    • «Краснодар» идет в таблице РПЛ шестым.
    • «Рубин» – девятый.
    • В следующем туре казанцы сыграют в гостях с «Зенитом».

    Источник: «БИЗНЕС Online»

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    18.10.2020 00:49
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +17433

      Garrincha58 18 октября 2020, 17:29

      Спартак тоже нарушил регламент Роспотребнадзора и Зенит не требует переигровки а может быть и баранки а Рубину просто делать нечего даже если и было нарушение ВАР то наказать должны судейку а матч никто переигрывать не будет

      0
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      Рейтинг: +5454

      ААМ 18 октября 2020, 14:41

      При уровне нашего судейства можно переиграть минимум четверть матчей. Так что от мёртвого осла уши".

      2
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      Рейтинг: +2209

      Dr.Metal 18 октября 2020, 12:46

      Не переиграют ничего, просто на судью санкции наложат какие нибудь

      1
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      Рейтинг: +2376

      Январь 59 18 октября 2020, 12:19

      Игра рукой была, во втором тайме было ещё два гола . Претензии к судейству, а не к переигровке.

      2
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      Рейтинг: +2510

      ALEX ML 18 октября 2020, 12:06

      Нонсенс

      0
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      Рейтинг: +4951

      polt 18 октября 2020, 11:47

      Да ни какой переигровки не будет. Ну нарушили, и что? У нас это в порядке вещей.

      2
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      Рейтинг: +18257

      paracetamol 18 октября 2020, 11:31

      Да нормально их быки отымели!

      2
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      Рейтинг: +7041

      mamba9090909 18 октября 2020, 10:08

      Игра рукой была? Была. Так чего пищать?!!

      7
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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 18 октября 2020, 10:02

      Рубин не принимает поражение? Рубин считает, что игра ими проиграна не по делу? Пенальти там не было? Рейтинг себе они этим письмом у судей явно не повышают. Понятно, что Слуцкий объявил войну судьям, но соперники то причем? Требуя отмены они делают хуже только Краснодару и себе. Хочешь воевать, воюй сам! Чистый слив "быкам" второго состава вчера наблюдала страна.После боя обычно руками не машут!

      5
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      Рейтинг: +2295

      kvm 18 октября 2020, 07:59

      все расходы по переигровке повесить на Вилкова

      6
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