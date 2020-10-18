Матч «Краснодар» – «Рубин» могут переиграть из-за нарушения Вилковым протокола VAR

«Рубин» направил жалобу на судейство в матче 11-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:3). По мнению казанцев, главный судья Михаил Вилков нарушил протокол VAR.

На 43-й минуте защитник «Рубина» Илья Самошников сыграл рукой в своей штрафной, но смотреть видео Вилков направился уже после возобновления игры. В данном случае нельзя было обращаться к VAR после того, как мяч уже вновь ввели в игру. Казанцы отразили это в протесте, пишет «БИЗНЕС Online».

По итогам эпизода Вилков назначил пенальти. Если компетентные органы согласятся с аргументацией «Рубина», матч может быть переигран, поскольку был нарушен протокол VAR.