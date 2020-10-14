Хавбек «Ювентуса» МакКенни заразился коронавирусом. Команда находится на изоляции

Полузащитник «Ювентуса» Уэстон МакКенни сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба туринского клуба.

С сегодняшнего вечера вся команда находится на изоляции. Здоровые футболисты и представители персонала могут участвовать в тренировках и матчах, но им запрещено контактировать с людьми вне этой группы.

Ранее коронавирус выявили у форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Следующая игра «Ювентуса» – 17 октября с «Кротоне» в рамках четвертого тура Серии А.

«Наполи» присудили техническое поражение за неявку на матч с «Ювентусом» и сняли одно очко