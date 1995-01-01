Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    2 Тест: дороже фильм или футболист?
    Тест: дороже фильм или футболист?
    3 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест

    Хавбек «Ювентуса» МакКенни заразился коронавирусом. Команда находится на изоляции

    Полузащитник «Ювентуса» Уэстон МакКенни сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба туринского клуба.

    С сегодняшнего вечера вся команда находится на изоляции. Здоровые футболисты и представители персонала могут участвовать в тренировках и матчах, но им запрещено контактировать с людьми вне этой группы.

    • Ранее коронавирус выявили у форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.
    • Следующая игра «Ювентуса» – 17 октября с «Кротоне» в рамках четвертого тура Серии А.

    «Наполи» присудили техническое поражение за неявку на матч с «Ювентусом» и сняли одно очко

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Ювентуса»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:20
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79806
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru