Директор «Крыльев Советов» Калакуцкий: «Если исключим бюджетные деньги, убьем футбол»

Евгений Калакуцкий, генеральный директор «Крыльев Советов», полагает, что без бюджетных денег футбол не сможет существовать. Об этом он сказал в интервью Нобелю Арустамяну.

«Уровень зарплат в клубе сопоставим с тем, что существует сейчас во второй восьмерке РПЛ. «Крылья» сейчас получают 600 миллионов рублей внебюджетными доходами. Это коммерческая деятельность, трансферы на выход.

Мы бюджетный клуб по определению. Говорят, что надо исключить бюджетные деньги из футбола. Ну и что — убьем футбол. Согласен, что надо лимитировать и стремиться к тому, чтобы доля рыночного финансирования увеличивалась», – сказал Калакуцкий.