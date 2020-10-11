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  • Директор «Крыльев Советов» Калакуцкий: «Если исключим бюджетные деньги, убьем футбол»

Директор «Крыльев Советов» Калакуцкий: «Если исключим бюджетные деньги, убьем футбол»

11 октября 2020, 09:44
10

Евгений Калакуцкий, генеральный директор «Крыльев Советов», полагает, что без бюджетных денег футбол не сможет существовать. Об этом он сказал в интервью Нобелю Арустамяну.

«Уровень зарплат в клубе сопоставим с тем, что существует сейчас во второй восьмерке РПЛ. «Крылья» сейчас получают 600 миллионов рублей внебюджетными доходами. Это коммерческая деятельность, трансферы на выход.

Мы бюджетный клуб по определению. Говорят, что надо исключить бюджетные деньги из футбола. Ну и что — убьем футбол. Согласен, что надо лимитировать и стремиться к тому, чтобы доля рыночного финансирования увеличивалась», – сказал Калакуцкий.

  • У самарцев стоит задача вернуться в РПЛ.
  • В клубе на этой неделе проходили обыски.
  • «Крылья Советов» идут в ФНЛ третьими.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. ФНЛ Крылья Советов
Комментарии (10)
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Сильвербой
1602399103
Кого вы вырастили на выход, я что-то не припомню!? Совершенно бесполезный клуб, сосущий бюджетные деньги, которые идут куда угодно, только не на воспитание молодежи!!!
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Brabus71
1602399163
Врешь как сивый мерин! Футбол будет на высшем уровне! Потому что будет футбол!!! А не отмывание денег
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InterMilLano1908
1602401390
А он жив?
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Давид59
1602403031
Футбол(профессиональный), как и любой бизнес-проект должен стоять на рыночных рельсах. Государство должно участвовать только в развитии массового и детского футбола. Господин Калакуцкий, как и "наше всё" упорно тянет нас в советские времена.
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Sviro
1602412482
Да убили уже, жульё!! Нечего воровать будет? Вы не о футболе, вы о себе печётесь!! У футболистов и менеджеров должен быть какой-то оклад, а всё остальное - от результата! А так получается, что выиграет команда, что проиграет - один хрен зарплата не убудет!! При бомжовиче опустили команду ниже городской канализации: проигрывали даже тем, кто и выигрывать не хотел! Балеруны.
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Hektor 84
1602414770
Та и нах такой кривоногий пешеходный футбол нужен!!! Когда смотрю наш футбол засыпаю.
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Hektor 84
1602415059
Пока наши клубы по примеру бельгийцев, голландцев и португальцев не научатся зарабатывать сами у нас не будет футбола.
Ответить
Валерий2705
1602418237
Да и н.а.х.у.й нужен такой футбол. Питаетесь на деньги налогоплательщиков, так ещё и деньги за билеты лупите бешеные.
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