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    Директор «Крыльев Советов» Калакуцкий: «Если исключим бюджетные деньги, убьем футбол»

    Евгений Калакуцкий, генеральный директор «Крыльев Советов», полагает, что без бюджетных денег футбол не сможет существовать. Об этом он сказал в интервью Нобелю Арустамяну.

    «Уровень зарплат в клубе сопоставим с тем, что существует сейчас во второй восьмерке РПЛ. «Крылья» сейчас получают 600 миллионов рублей внебюджетными доходами. Это коммерческая деятельность, трансферы на выход.

    Мы бюджетный клуб по определению. Говорят, что надо исключить бюджетные деньги из футбола. Ну и что — убьем футбол. Согласен, что надо лимитировать и стремиться к тому, чтобы доля рыночного финансирования увеличивалась», – сказал Калакуцкий.

    • У самарцев стоит задача вернуться в РПЛ.
    • В клубе на этой неделе проходили обыски.
    • «Крылья Советов» идут в ФНЛ третьими.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +336

      Brabus71 14 минут назад

      Врешь как сивый мерин! Футбол будет на высшем уровне! Потому что будет футбол!!! А не отмывание денег

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      Рейтинг: +6468

      Сильвербой 15 минут назад

      Кого вы вырастили на выход, я что-то не припомню!? Совершенно бесполезный клуб, сосущий бюджетные деньги, которые идут куда угодно, только не на воспитание молодежи!!!

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