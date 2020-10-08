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  • Metaratings: Глушаков может в любой момент бесплатно покинуть «Химки»

Metaratings: Глушаков может в любой момент бесплатно покинуть «Химки»

8 октября 2020, 11:11
7

Стали известны новые подробности контракта Дениса Глушакова с «Химками».

По информации Metaratings, 33-летний футболист настоял на включении в соглашение пункта, согласно которому он может в любой момент бесплатно уйти из подмосковного клуба.

Это было одним из условий Глушакова, при выполнении которого хавбек дал согласие на заключение договора.

  • Контракт между сторонами рассчитан до конца нынешнего сезона.
  • Глушаков дебютировал за «Химки» в воскресном матче с «Локомотивом» (1:2).

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Химки Глушаков Денис
Комментарии (7)
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Skull_Boy
1602147476
Может уже в воскресенье
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Dr.Metal
1602148132
Все ждёт что в Спартак позовут или Манчестер Юнайтед лопух
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vladimir-7
1602151737
Глушак надеется на приглашение Федуна, но в спартаке не собираются пока выгонять Тедеско, поэтому он Федуну не нужен.
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Zigagurt
1602152018
Во пля клоун
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кран
1602157555
Я думаю, что не он а Химки настояли, что могут его бесплатно выгнать если Шо...
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DOCTOR PENALTY
1602159145
Этот пункт распространяется только на свободное посещение Сандуновских бань.)
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taisyasharafutdinov
1602167333
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