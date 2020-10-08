Metaratings: Глушаков может в любой момент бесплатно покинуть «Химки»

Стали известны новые подробности контракта Дениса Глушакова с «Химками».

По информации Metaratings, 33-летний футболист настоял на включении в соглашение пункта, согласно которому он может в любой момент бесплатно уйти из подмосковного клуба.

Это было одним из условий Глушакова, при выполнении которого хавбек дал согласие на заключение договора.