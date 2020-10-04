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  • Аршавин: «Зенит» хуже себя предыдущего, а «Спартак» – лучше»

Аршавин: «Зенит» хуже себя предыдущего, а «Спартак» – лучше»

4 октября 2020, 22:40
13

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин подвел итоги матча петербургского клуба со «Спартаком» (1:1).

«Хороший результат для «Спартака». Игра так складывалась, что, мне кажется, команды уезжали с разным настроением со стадиона. «Спартак» действительно был рад, доволен, что они в гонке. Что не просто так сказана фраза о брошенной перчатке «Зениту».

А «Зенит» наоборот – они выигрывали, вели в счете, имея преимущество, может, не солидное, но все же. «Спартак» не бросил играть, дотерпел, реализовал момент.

Если графики чертить, то нынешний «Зенит» хуже себя предыдущего, а «Спартак» лучше. Вот эти графики и сошлись», – сказал Аршавин в эфире Матч ТВ.

  • Команды продолжают делить лидерство.
  • РПЛ уходит на двухнедельную паузу.

Источник: Sportbox
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Аршавин Андрей
Комментарии (13)
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Владислав Vlad
1601842729
Вопрос экспертам - Если бы Понсе промахнулся при счёте 1:1, а не перед тем, как сравнять счёт, то как бы они оценили ничейный результат? Повезло Зениту, что не забил Понсе? Так? Ведь момент был явный - пустые ворота. Так почему же вдруг Спартак дотерпел? А может, если бы было побольше времени, Спартак бы раскатал Зенит. Ведь питерцы уже умирали на поле после 60-й минуты.
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GermanVo
1601845116
Удивился, что это сказал Андрюша)
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raritet
1601881257
Собственно , так и должно было быть. Задача выполнена и коллектив , который его выполнил, желательно обновить примерно наполовину. И второй момент в пользу Спартака: в этом году так получилось, нет паузы для перезагрузки команды. Тот , кто стал чемпионом, ему нужно отрезать прошедший чемпионат, перезагрузиться , влить новую кровь и снова в работу. А Спартак только идет к чемпионству и естественно , мотивация есть, есть молодой состав для выполнения задачи. Точно так же было , когда молодыми были Аршавины: мотивация, скорость, желание сделать дело. Вообще-то , лично я предполагал, что Спартак вырвет этот матч. Подвела неопытность.
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Урия Гип 2
1601885207
Спартак прыгнул выше головы. Это бывает, но после такого следует ждать провала. В следующих играх.
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paracetamol
1601886783
Андрей, это не Зенит обделался, а Семак. Нахр нужно было опорникам, ведя в счете, бежать вперед и оголить свою зону? Да и замены, мягко говоря, были того... Оздоева убрали и опорная зона для Понсе оголилась.
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