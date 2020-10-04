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    Аршавин: «Зенит» хуже себя предыдущего, а «Спартак» – лучше»

    Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин подвел итоги матча петербургского клуба со «Спартаком» (1:1).

    «Хороший результат для «Спартака». Игра так складывалась, что, мне кажется, команды уезжали с разным настроением со стадиона. «Спартак» действительно был рад, доволен, что они в гонке. Что не просто так сказана фраза о брошенной перчатке «Зениту».

    А «Зенит» наоборот – они выигрывали, вели в счете, имея преимущество, может, не солидное, но все же. «Спартак» не бросил играть, дотерпел, реализовал момент.

    Если графики чертить, то нынешний «Зенит» хуже себя предыдущего, а «Спартак» лучше. Вот эти графики и сошлись», – сказал Аршавин в эфире Матч ТВ.

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    Источник: Sportbox

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    04.10.2020 22:40
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1288

      GermanVo 41 минуту назад

      Удивился, что это сказал Андрюша)

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      Рейтинг: +5213

      Владислав Vlad 1 час назад

      Вопрос экспертам - Если бы Понсе промахнулся при счёте 1:1, а не перед тем, как сравнять счёт, то как бы они оценили ничейный результат? Повезло Зениту, что не забил Понсе? Так? Ведь момент был явный - пустые ворота.
      Так почему же вдруг Спартак дотерпел? А может, если бы было побольше времени, Спартак бы раскатал Зенит. Ведь питерцы уже умирали на поле после 60-й минуты.

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      Рейтинг: +1288

      GermanVo > Владислав Vlad 43 минуты назад

      Не буду даже пытаться предсказать результат, но ты прав, что питерцы просто дохлые бегали, сил вообще не было в концовке. Ерохин тоже бил в пустые ворота, но там наш бравый Максименко помог. У зеньки реально моментов было больше. Клепани они нам хотя бы двушку из всех своих моментов, и куковали бы на своём стадионе. Так что вполне закономерный результат.

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