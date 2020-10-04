Аршавин: «Зенит» хуже себя предыдущего, а «Спартак» – лучше»

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин подвел итоги матча петербургского клуба со «Спартаком» (1:1).

«Хороший результат для «Спартака». Игра так складывалась, что, мне кажется, команды уезжали с разным настроением со стадиона. «Спартак» действительно был рад, доволен, что они в гонке. Что не просто так сказана фраза о брошенной перчатке «Зениту».

А «Зенит» наоборот – они выигрывали, вели в счете, имея преимущество, может, не солидное, но все же. «Спартак» не бросил играть, дотерпел, реализовал момент.

Если графики чертить, то нынешний «Зенит» хуже себя предыдущего, а «Спартак» лучше. Вот эти графики и сошлись», – сказал Аршавин в эфире Матч ТВ.