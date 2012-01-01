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    Бундеслига. Соперник «Зенита» «Боруссия» Д разгромила «Фрайбург», «Байер» сыграл вничью в Штутгарте и другие результаты

    «Боруссия» из Дортмунда в очередном туре Бундеслиги справилась с «Фрайбургом». В группе Лиги чемпионов команда Люсьена Фавра сыграет с «Зенитом».

    «Байер» сыграл вничью с выходцем из второй Бундеслиги. «Айнтрахт» одержал волевую победу над участником Лиги Европы «Хоффенхаймом».

    Чемпионат Германии. 3-й тур

    Айнтрахт – Хоффенхайм – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Крамарич, 18; 1:1 – Камада, 54; 2:1 – Дост, 71.

    Боруссия Д – Фрайбург – 4:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Холанд, 31; 2:0 – Джан, 47; 3:0 – Холанд, 66; 4:0 – Пасслак, 90+2.

    Вердер – Арминия – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Биттенкур, 27.

    Кельн – Боруссия М – 1:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Плеа, 14; 0:2 – Лайнер, 16; 0:3 – Штиндль, 56 (с пенальти); 1:3 – Реджбечай, 84.

    Штутгарт – Байер – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Шик, 7; 1:1 – Калайджич, 76.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:46
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1636

      Vladarg 3 часа назад

      фантастическая молодежь у Боруссии.жаль только,что плодами ее перспективы воспользоваться Клубу придется недолго.

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      Рейтинг: +1253

      Marley Bob 3 часа назад

      первые полчаса игры в Дортмунде-скука,но потом "шмели" взялись за дело и раздавили очень крепкий Фрайбург.Рейна в первой игре забил и заработал пенальти,в этой-две голевых.очень впечатляет.

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