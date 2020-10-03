Бундеслига. Соперник «Зенита» «Боруссия» Д разгромила «Фрайбург», «Байер» сыграл вничью в Штутгарте и другие результаты

«Боруссия» из Дортмунда в очередном туре Бундеслиги справилась с «Фрайбургом». В группе Лиги чемпионов команда Люсьена Фавра сыграет с «Зенитом».

«Байер» сыграл вничью с выходцем из второй Бундеслиги. «Айнтрахт» одержал волевую победу над участником Лиги Европы «Хоффенхаймом».

Чемпионат Германии. 3-й тур

Айнтрахт – Хоффенхайм – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Крамарич, 18; 1:1 – Камада, 54; 2:1 – Дост, 71.

Боруссия Д – Фрайбург – 4:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Холанд, 31; 2:0 – Джан, 47; 3:0 – Холанд, 66; 4:0 – Пасслак, 90+2.

Вердер – Арминия – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Биттенкур, 27.

Кельн – Боруссия М – 1:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Плеа, 14; 0:2 – Лайнер, 16; 0:3 – Штиндль, 56 (с пенальти); 1:3 – Реджбечай, 84.

Штутгарт – Байер – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Шик, 7; 1:1 – Калайджич, 76.

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